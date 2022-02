Manchester City vs. Tottenham EN VIVO ESPN: se enfrentarán este sábado 19 de febrero desde las 12:30 p. m. (hora peruana) por la fecha 26 de la Premier League. El partido también será transmitido por Star+, Directv GO y DAZN, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles al instante, en este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el Etihad Stadium y el árbitro Anthony Taylor será el encargado de impartir justicia. Actualmente, Manchester City es líder del campeonato inglés, sumando 63 puntos; en tanto que Tottenham se encuentra en el octavo lugar, con 36 unidades. Las diferencias futbolísticas son notorias.

¿A qué hora ver partido Manchester City vs. Tottenham?

Estados Unidos – 9.30 a. m. hora de Los Ángeles

México – 11.30 a. m.

Estados Unidos – 11.30 a. m. hora de Texas

Perú – 12.30 p. m.

Ecuador – 12.30 p. m.

Estados Unidos – 12.30 p. m. hora de Miami

Colombia – 12.30 p. m.

Bolivia – 1.30 p. m.

Venezuela – 1.30 p. m.

Uruguay – 2.30 p. m.

Paraguay – 2.30 p. m.

Argentina – 2.30 p. m.

Brasil – 2.30 p. m.

Chile – 2.30 p. m.

España – 6.30 p. m.

Italia – 6.30 p. m.

¿En qué canal ver partido Manchester City vs. Tottenham?

Argentina: Star+, ESPN Argentina

Bolivia: ESPN Peru, Star+

Brasil: GUIGO, NOW NET e Claro, ESPN, Star+

Chile: ESPN Chile, Star+

Colombia: Star+, ESPN Colombia

Ecuador: ESPN Colombia, Star+

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Star+, ESPN Peru

Perú: Star+, ESPN Peru

España: Movistar+, DAZN, DAZN 1

Estados Unidos: NBC Sports App, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Peacock, UNIVERSO NOW, UNIVERSO, nbcsports.com, NBC

Uruguay: Star+, ESPN Peru

Venezuela: Star+, ESPN Colombia

Este nuevo curso en Inglaterra vuelve a ser dominado por los ‘Ciudadanos’ de Pep Guardiola, que fueron encontrando su mejor rendimiento con el avance de los partidos. Al igual que en años anteriores, el equipo se caracteriza por su arrollador ataque y la sólida defensa, que precisamente es la mejor del torneo: solo recibieron 14 goles.

La presencia del central Rúben Dias es cada vez más importante para Manchester City y ha sido respaldado por Aymeric Laporte. Además, el lateral portugués Joao Cancelo atraviesa un buen presente, destacando por su gran despliegue, tanto para atacar como para defender.

Por otro lado, el once de Guardiola se mantiene sin un referente de área, lo que ha permitido que Raheem Sterling se convierta en el máximo artillero de la institución en la actual Premier League (10 celebraciones). El atacante inglés será acompañado por Kevin De Bruyne, Bernardo Silva y Riyad Mahrez, cada uno de ellos con siete anotaciones.

Las circunstancias en el Tottenham son diferentes y, si bien tiene tres partidos menos, cada vez está más lejos de la zona de clasificación a la próxima Champions League (Manchester United ocupa el 4° puesto con 43 puntos). Desde la llegada del entrenador Antonio Conte, la idea de juego cambió, pero no ha sido sostenida.

En las últimas tres presentaciones, el club solo supo de derrotas, lo que evidenció una gran fragilidad en defensa (siete goles recibidos). Además, Harry Kane sigue sin levantar su nivel (marcó en cinco ocasiones) y Son Heung-Min volvió de una lesión, aunque sin tener gran determinación. Los hinchas de los ‘Spurs’ esperan que ambos puedan brillar de nuevo.

Manchester City vs. Tottenham: posibles alineaciones

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, Rúben Dias, Aymeric Laporte, Joao Cancelo; Kevin De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Riyad Mahrez, Phil Foden y Raheem Sterling.

Tottenham: Hugo Lloris; Cristian Romero, Eric Dier, Ben Davies; Emerson Royal, Pierre-Emile Hojbjerg, Rodrigo Bentancur, Ryan Sessegnon; Lucas Moura, Harry Kane y Son Heung-Min.

Manchester City vs. Tottenham: historial de partidos

Desde octubre del 2018, los partidos Manchester City vs. Tottenham se dieron en 10 ocasiones, dejando un mínimo favoritismo para los ‘Ciudadanos’: ganaron cinco veces. Por su parte, los ‘Spurs’ impusieron condiciones en cuatro oportunidades.

15-08-2021: Tottenham 1-0 Manchester City - Premier League

25-04-2021: Manchester City 1-0 Tottenham - EFL Cup

13-02-2021: Manchester City 3-0 Tottenham - Premier League

21-11-2020: Tottenham 2-0 Manchester City - Premier League

02-02-2020: Tottenham 2-0 Manchester City - Premier League

17-08-2019: Manchester City 2-2 Tottenham - Premier League

20-04-2019: Manchester City 1-0 Tottenham - Premier League

17-04-2019: Manchester City 4-3 Tottenham - Champions League

09-04-2019: Tottenham 1-0 Manchester City - Champions League

29-10-2018: Tottenham 0-1 Manchester City - Premier League