Manchester United quedó en el sexto puesto de la Premier League 2021-2022 y no clasificó a la Liga de Campeones. Ahora, el cuadro inglés, que competirá esta temporada en la Europa League, evita repetir la irregular campaña pasada y, por eso, anunció un nuevo refuerzo: Christian Eriksen.

El club comunicó, mediante su página web, que el mediocampista de la selección de Dinamarca firmó contrato hasta junio del 2025. Luego de la oficialización de su fichaje, el jugador explicó que se siente emocionado por llegar a los ‘Diablos Rojos’.

“Manchester United es un club especial, y no puedo esperar para comenzar. He tenido el privilegio de jugar en Old Trafford muchas veces, pero hacerlo con la camiseta de esta institución será increíble”, señaló el futbolista.

De la misma manera, llenó de elogios a su nuevo DT. “He visto el trabajo de Erik Ten Hag en Ajax, y sé el nivel de detalle y preparación que tiene. Es un entrenador fantástico. Tras hablar con él y aprender más sobre su visión y la forma en que quiere que juegue el equipo, me entusiasmé aún más por el futuro. Todavía tengo grandes ambiciones, así que este es el lugar perfecto para continuar mi viaje”, añadió.

Además, el director de fútbol de Manchester United, John Murtough, destacó a su flamante refuerzo. “A lo largo de su carrera, Christian ha sido uno de los mejores centrocampistas ofensivos de Europa. No me sorprende que haya tenido tantas ofertas este verano, así que estamos muy contentos de poder contar con él”, expresó.

Cabe recordar que Eriksen jugó en la temporada pasada en Brentford donde jugó 11 encuentros. El futbolista marcó un gol y aportó con cuatro asistencia, aunque, es importante mencionar que disputó su primer partido con las ‘Abejas’ en febrero de este año, pues aún se recuperaba de un problema cardiaco.