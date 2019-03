Ha aparecido un cuarto hijo de Diego Maradona en Cuba

Síguenos en Facebook

Matías Morla, abogado de Diego Maradona afirmó en el programa argentino de televisión "Intrusos" que el "Diez" tiene un cuarto hijo cubano.

Despúes de confirmar que Diego reconocería a Joana, Lu y Javielito sus otros tres hijos cubanos fruto de dos relaciones diferentes, la panelista Angie Balbiani le consultó a Morla sobre cuántos hijos más tendría Diego, y el letrado aclaró: “Uno más, seguro. Aparte, yo lo vi, tiene apariencia física similar a Maradona".

Visiblemente sorprendido, el conductor del programa Jorge Rial indagó: “Al otro hijo que no hizo la presentación, vos lo viste”. Entonces, el letrado aclaró: “Lo vi en Varadero y es parecido, es como Diego Junior, tiene los rasgos de Diego, pero no se inició una demanda”.

Maradona viajó a Cuba en el 2001 luego del incidente de salud por el que terminó internado en Punta del Este. Allí pasó 4 años, hasta 2005. Claudia Villafañe estaba con él durante el primer tiempo pero luego aseguró que no le gustaron algunas cosas, no viajó más y se terminaron separando, en 2003.

Más tarde, Matías Morla contó cómo fue que se encontró al cuarto heredero de Diego Maradona: “Estaba en un hotel con Javielito y cayó (este chico) que me quería conocer, pero tuve un diálogo muy corto con él, Diego en ese caso me dijo que no conocía a la madre (de este nuevo chico)”.

Con lo cual, serían nueve los Maradona: Diego Junior, Dalma, Gianinna, Jana, Joana, Lu, Javielito, Dieguito Fernando y este chico de identidad desconocida.