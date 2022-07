¿Cómo te sientes tras los resultados obtenidos en Oregón?

Muy feliz. Estamos contentos por el gran resultado de Kimberly García. Las dos medallas de oro son algo histórico. Estoy contento por su trabajo. He visto todo su sacrificio, toda su dedicación y ello se ve reflejado. No ha sido fácil para ella. Ha tenido que levantarse cuando estaba en el suelo y nadie creía en ella. Es una doble medalla muy merecida.

Para ustedes, entrenar durante la pandemia ha sido muy complicado...

Había mucha gente que nos botaba de los lugares. Era entendible por el COVID, pero todo ese contexto hizo que tuviéramos que salir a entrenar muy temprano. Cuatro, cinco de la mañana. A esa hora teníamos que salir de la ciudad a buscar la ruta. Veíamos a compañeros de otros países que sí tenían apoyo. Estaban en cuarentena, pero a sus deportistas sí los aislaban y les daban lugares de entrenamiento para que se sigan preparando para los Juegos.

¿Consideras estos logros una revancha, tras haberte quedado fuera de Lima 2019?

Pasaron muchas cosas en aquellos Juegos Panamericanos. Perdí muchas oportunidades. Son cosas que pasan y que te permiten decidir si en verdad quieres seguir en esto. En ese momento caí al suelo. Me quitaron el PAD, no tenía competencias, nadie pensó que iba a clasificar a los Juegos Olímpicos. Pero, creo que todo eso me tmotivó. Solo mi familia creyó en mí, y así decidí irme al extranjero para lograr la marca para Tokio 2020.

¿El apoyo es limitado?

Si quieren resultados, hay que apoyar desde el inicio, para que no estemos preocupados cómo vamos a solventar nuestros viajes, y dedicarnos a entrenar. No es justo que tengamos que pasar de todo para que recién vengan cuando haya logros.

Aparte de los viajes, ¿qué otros gastos tienen?

Nosotros necesitamos pruebas y a veces en una nos gastamos 500 soles. Finalmente, estos resultados sirven para ver cómo estamos y asimilamos los entrenamientos. Aparte tenemos otras pruebas que se hacen en los entrenamientos, dos o tres veces por semana, 20 soles cada una. En todo ello, ya se van mil soles. Aparte requerimos zapatillas, suplementos. Lo del PAD te alcanza para lo que se pueda, pero no es suficiente si se quiere ingresar a la élite mundial.

¿Cómo ves el desarrollo de la marcha atlética en nuestro país?

No hay cultura deportiva. Por ejemplo, mi deporte muchas personas no lo conocen. La mayoría se pregunta qué es marcha atlética o de frente nos dicen que somos los que caminamos como pato. Se burlan, pero ya nos acostumbramos. Eso sí, hay muchísimo talento. Lo que falta es apoyo.

¿Qué competencias se les viene?

En dos meses son los Juegos ODESUR que serán en Paraguay. Va a ser el último campeonato importante del año. El próximo empezaría con torneos internacionales para buscar la marca clasificatoria a los Juegos Olímpicos.