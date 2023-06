En Sport Huancayo no solo se enfocan en los objetivos a corto plazo, sino que también piensan en el futuro y parte de esa proyección está en la promoción de jóvenes valores. En ese sentido, uno de los hombres más destacados en el “Rojo matador” desde hace un par de años ha sido Marco Huamán, lateral diestro que causó gran impacto por su orden en defensa y sorpresivas llegadas al ataque. El prometedor futbolista no inició la temporada con mucha regularidad, pero apunta a recuperar su mejor versión en los meses restantes para no interrumpir las metas que se trazó respecto a su carrera.

Tu primer gol en el año fue contra Universitario. ¿Te da una sensación especial por el adversario?

La verdad, sí, porque venía buscando anotar en cada partido y, gracias a Dios, se dio ante este rival para poder darle la victoria a mi equipo.

¿Qué pasó por tu mente en ese instante del remate? Sueles llegar desde atrás para romper líneas...

Sabíamos que iba a ser duro filtrar balones por el sistema táctico que emplea la “U”. No nos encontrábamos en el campo y, bueno, se armaron bien su línea defensiva. El gol que concreté llegó de manera sorpresiva.

Ya jugaron contra Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario en Huancayo. ¿Qué tan complicado ves el fixture para el Torneo Clausura con estas visitas?

Sinceramente, todos los partidos son difíciles, pero para eso nos estamos preparando. Buscamos afrontar cada encuentro de la mejor manera y así poder sacar resultados positivos que nos ayuden a estar en la zona alta de la tabla.

¿Hay una meta para Sport Huancayo en lo que resta de la campaña?

El objetivo, como todo club, es ser campeón. Eso es lo que más queremos y estamos trabajando al máximo para poder lograrlo. A la vez, eso también servirá para clasificar a un certamen internacional.

Precisamente, sobre la Libertadores, ¿cuál fue el motivo de tu ausencia en la primera parte de la temporada?

Bueno, solo no tuve continuidad, creo que es la decisión de cada técnico. Yo venía entrenando y me tocó apoyar al plantel desde afuera. A veces pasa eso y siempre estaré ayudando a mis compañeros.

¿Qué es lo que más te gusta de tu posición? ¿La marca o el ataque?

Yo me estoy preparando para estar bien físicamente, tanto en ataque como en defensa, pero primero priorizamos la labor defensiva, mantener el arco en cero, y, en base a eso, poder obtener un triunfo, mediante el esfuerzo de todo el equipo.

Por otro lado, ¿tienes algún referente nacional o internacional?

Como todo jugador de mi edad, veo partidos internacionales y admiro a los grandes futbolistas que hay en este puesto, pues hay varios, y tengo que trabajar para conseguir todo lo que tengo en mente.

Aún eres joven, ¿qué objetivos tienes respecto a tu carrera?

Tengo muchas metas sobre mi futuro. Pienso en seguir como titular, ganar más experiencia y, poco a poco, continuar creciendo futbolísticamente. Además, lograr jugar en el extranjero y representar a mi país en su momento.