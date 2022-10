A sus 31 años, María Luisa Doig vive un segundo romance con la esgrima. Un deporte al que ha dedicado la mayor parte de su vida y para el cual aún tiene reservadas varias estocadas más con su espada. En su tercera participación en los Juegos Suramericanos pudo, por fin, colgarse la medalla de oro y dejar en alto el nombre del Perú. Aunque no hay tiempo para celebrar, la esgrimista nacional tiene en mente algo más grande: clasificar y colocarse en el podio de los Juegos Olímpicos París 2024.

¿Qué significa esta medalla de oro para ti?

Es el premio al esfuerzo. Desde hace cinco años que volví al alto rendimiento. No solo en búsqueda de esta metalla, sino también del sueño olímpico. Este es el camino que debo seguir para alcanzar ese anhelo. No solo conformarme con la clasificación, busco ganar una medalla en París 2024.

¿En qué momento de tu carrera llega este logro?

Estoy concientizada sobre mis deseos y objetivos. Esta medalla me llega un momento de madurez deportiva. Llevo haciendo este deporte 26 años. Estoy segura de lo que quiero, tanto así que estoy centrada al 100% en alcanzar mis metas.

¿Cómo viste el nivel de los Juegos Suramericanos?

El nivel fue altísimo. No ha sido nada fácil. Dentro del podio encontramos en el segundo lugar a la actual campeona panamericana y el tercer puesto ostenta el título mundial del 2019. Eso quiere decir que el trabajo que estoy haciendo está rindiendo sus frutos. Todavía falta mucho, pero siento que ha sido un gran logro y he subido un escalón más.

¿Crees que ganar en Asunción 2022 es un termómetro para saber si podrás clasificar a París 2024?

La verdad que no. Todo va a depender si voy a los campeonatos de circuito olímpico. Si es que no voy a todos voy a bajar en el ranking mundial. Eso me dejaría sin la chance de ir a París de forma directa, pese a ser primer en el continente.

En todo caso, ¿cuál sería la ruta alterna para llegar a los siguientes Juegos Olímpicos?

Sería ganar el Preolímpico Zonal. Aunque no quisiera llegar a este ese extremo. Ya lo viví para clasificar a Tokio 2020. Solo el ganador es quien clasifica. Lamentablemente mi deporte solo tiene dos cupos de América.

¿Cuáles son tus principales fuentes de ingreso para dedicarte totalmente al deporte?

La principal fuente es mi familia. Tengo un gran apoyo por parte de ellos. Después tengo al Instituto Peruano del Deporte que me ayuda brindándome una mensualidad, pero aún es mínima para poder cubrir todas mis necesidades como deportista de alto rendimiento. Además, cuento con dos sponsors (Uhlmann Fencing y Teoma), que me brindan principalmente sus productos. Necesitaría un gran apoyo monetario por parte de la empresa privada, para poderme financiar aquellas competencias que el IPD o el COP no puedan hacerlo.