Mathías Brivio: “Estoy convencido de que el deporte nos ayuda como sociedad”

Aunque era poco sabida su pasión por las artes marciales mixtas, Mathías Brivio es un aficionado de siempre al deporte de contacto y finalmente, se le presentó la oportunidad de convertir esta fascinación en Evolution Combat, un nuevo programa a través de la plataforma de depor.com.

¿En qué consiste Evolution Combat?

Es el inicio de un campeonato que tiene como objetivo mostrar a los nuevos valores de las artes marciales de nuestro país. La idea es tratar de una vez al mes tener una cartelera atractiva para la gente. Más allá de las peleas, lo que se trata también es de dar a conocer a los peleadores, las historias y para eso usaremos las redes sociales.

¿Por qué apostar por las artes marciales?

Yo creo que es un deporte que cada vez gana más seguidores. Por ejemplo, la UFC ha reemplazado al boxeo, que ya no tiene tantos seguidores como los que tenía cuando yo era chico. No hay tantos personajes como los hay en las artes marciales mixtas. La idea de Evolution Combat es crear personajes con los que la gente se identifique, que comience a seguir sus peleas, su trayectoria. Esto recién comienza, es un proceso largo, pero de eso se trata: una apuesta de darle vitrina y oportunidades a gente que está en un deporte no muy difundido todavía porque obviamente nuestro país es de fútbol, un poco el vóley; por ahí la tabla por Sofía (Mulanovich) y los demás que llegaron.

¿En estas historias encontraremos nuevos talentos?

En la primera cartelera estuvieron chicos que no son consagrados, sí tienen su trayectoria, buenos pergaminos, pero están en el camino a la consagración. Habrán peleas femeninas y de menores. Como el mismo nombre lo dice, está en constante evolución el deporte.

¿Cómo nace la idea de apostar por este proyecto?

Yo soy amigo de colegio de Rodrigo Corcuera, que es uno de los principales promotores del Muay Thai en nuestro país, ha sido campeón panamericano. Conozco mucho a José Carlos Rojas, otro de los promotores, y a Miguel Sarria, quien es colega, y fue Rodrigo quien me invitó para participar en la idea. A mí me gusta el deporte de contacto y las artes marciales y decidí sumarme para sacar adelante ese proyecto porque estoy convencido que el deporte nos ayuda como sociedad.

Para las personas que no están tan involucradas con el deporte, ¿habrá quiénes den detalles de las peleas?

Yo estaré como presentador de las peleas y para comentar las peleas estarán Martín Hudtwalcker, conocido periodista deportivo, y el mismo Rodrigo Corcuera, cosa que las personas que no están tan enteradas de las peleas podrán aprender durante la transmisión.

Será todo un reto...

Claro, también es quitarnos de la cabeza que por ser un deporte de contacto solo está destinado para hombres...

Perfil

Mathías brivio es conductor de televisión. Se inicio como periodista en América Noticias, ha sido reportero de programas dominicales, es locutor de radio y presentador de televisión. Fue conductor del programa FOX Sports Radio.