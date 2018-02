​Mathías Brivio formará parte de FOX Sports Radio Perú (VIDEOS)

Síguenos en Facebook y YouTube

La cadena internacional FOX Sports lanzó oficialmente en nuestro país el programa FOX Sports Radio Perú, espacio que tendrá entre sus integrantes a conocidos periodistas y exfutbilistas nacionales.

Mathías Brivio será el encargado de conducir el mencionado programa que llegará a las pantallas en abril próximo. Sin embargo, este jueves 1 de marzo, desde las 10 p.m., se realizará una transmisión en vivo y en directo desde el Estadio Nacional con motivo del encuentro entre Alianza Lima y Boca Juniors por la Copa Libertadores.

A Brivio lo acompañarán en le análisis del acontecer deportivo Eddie Fleischman, Roberto Mosquera, Flavio Maestri, Julio César Uribe, José Guillermo del Solar y Julinho.

"Gracias a FOX por esta presentación y por convocarnos. Quizá yo tenga al desventaja de no ser ex futbolista, pero sí ser técnico, por lo menos en un curso online (risas) para ponerme un poquito a la altura a la discusión de mis compañeros en la mesa. A mí me enorgullece compartir la mesa con quienes están aquí", señaló Fleischamn durante la ceremonia.

Mintras que Rodrigo Norambuena, SVP Producción y Programación de FOX Sports, sostuvo que "consideramos que el deporte peruano es muy importante para la región, es por esto que comenzaremos con destacados talentos locales con nuestro exitoso formato FOX Sports Radio, transmisiones de Conmebol Libertadores y Sudamericana, además una gran cobertura del Mundial de Rusia 2018, para en un futuro cercano, sumar: Debate Final, FOX Gol y Central FOX".