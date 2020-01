Matías Zagazeta: “Mi meta es ser campeón de la Fórmula 4 Británica”

Una entrevista de Pamela Ríos

Vivir solo no es nada fácil, menos aún cuando esa aventura debe ser enfrentada a los 16 años y en un país lejano y totalmente distinto al nuestro. Sin embargo, estos obstáculos suelen convertirse en un gran impulso cuando las metas son claras. Y Matias Zagazeta, a sus 16 años, sabe muy bien lo que quiere: ser uno de los mejores en Fórmula 1. Pero es consciente de que para lograrlo debe seguir creciendo, por esta razón dejará a su familia, amigos y comodidades para partir hacia Inglaterra, donde estudiará y seguirá entrenando. Tras dejar los Karts, a partir de este año correrá en Fórmula 4.

Cerraste el 2019 corriendo Karts de manera profesional…

El 2019 ha sido para mi de muchísimo aprendizaje. Terminé en Karting. Estuve corriendo en Europa, Inglaterra, Francia, Italia, porque ahí es donde está el mejor nivel del mundo. Ahora ya paso a Fórmula 4, que es el siguiente paso. Hice los ‘testing’, que son pruebas para poder empezar esta temporada, y me ha ido muy bien. Quedé entre los más veloces.

¿Cómo te iniciaste en este mundo?

Desde los cinco años me gustaban los carros. Siempre veía Fórmula 1 en la televisión. Sin embargo, no llegué a probar un Kart hasta los siete, y competí a los 8 gracias a un amigo de mi papá que me llevó a Santa Rosa, Ancón, pues hasta ese momento solo lo hacía en el Boulevard de Asia como pasatiempo.

¿Recuerdas tu primera vez en Santa Rosa?

Sí, fui a ver un campeonato. En mi inocencia, pensaba que al igual que en Asia, podía subirme, pero no era así, se trataba de una carrera oficial. Hice un berrinche. (Risas)

Te vas a Inglaterra la próxima semana…

Dejo muchas cosas: mi familia, mis amigos. Estoy muy apenado, pero es lo mejor para poder seguir desarrollándome en el deporte que tanto amo. Además, tendré la oportunidad de seguir mis estudios.

¿Nervios?

El nivel allá es muy alto, es una categoría más exclusiva. En los Karts, sí van personas de distintos niveles a competir. Acá solo hay 20 cupos, así que me cruzaré con los mejores pilotos de distintas partes del mundo.

¿Qué es lo más difícil de pasar de Kart a Fórmula 4?

Agarrar confianza con el auto. A diferencia del Kart, es una máquina muchísimo más grande, más potente, más aerodinámica. Es una responsabilidad mucho mayor. Tenía miedo a chocarme, pero aprendí a mandarme.

¿Cómo ves el desarrollo de este deporte en el Perú?

El automovilismo en el Perú no se vive mucho. No hay tantas personas que estén interesadas en esta disciplina. Falta masificarla.

¿Qué carreras se te vienen este año en Inglaterra?

Competiré en 30 rounds, que se realizarán en 10 fines de semana a lo largo de todo el año. Arranco a fines de marzo. Voy a ser principiante en la categoría en un campeonato especial, pero a la vez participaré en el general donde está la real competencia.

¿Tus metas para este 2020?

Mi meta es ser campeón de la Fórmula 4 Británica o estar peleando los primeros lugares. Además, demostrar a todos que puedo vivir solo, mantener el colegio y resaltar en los autos.