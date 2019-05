Mauricio Pochettino: "Queremos escribir historia y mañana hay que ganar para hacerlo" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El entrenador argentino Mauricio Pochettino vive días que no olvidará jamás. Está a solo un paso de llegar a la cúspide del fútbol mundial. Nadie al inicio de la temporada creía que las probabilidades de su equipo, el Tottenham inglés, eran altas para llegar a la final de la Uefa Champions League. Pero hoy es una realidad, y el partido pinta parejo.

"Tenemos que disfrutar, porque queremos escribir historia en el fútbol y mañana sabemos que hay que ganar para hacerlo", sostuvo el entrenador de los Spurs en la conferencia de prensa previa a la final, llevada a cabo en el estadio Wanda Metropolitano, la sede de mañana.

La Champions de esta temporada ha generado emociones inéditas en Mauricio Pochettino. Tottenham jugará la tan ansiada final luego de triunfar agónicamente en las series de cuartos de final y semifinal ante Manchester City y Ajax, respectivamente.

A los ciudadanos de 'Pep' Guardiola los venció ganando 1-0 en casa y perdiendo 3-4 de visita, aprovechando los goles de visita. Pero el detalle que no debe pasar desapercibido es que el VAR anuló un gol al City en las últimas jugadas del partido, dándole el pase a los de Pochettino. En la semifinal, Tottenham revirtió el 0-1 en contra de local y volteó el 0-2 que mantenía el Ajax hasta el segundo tiempo del partido de vuelta, superándolo, cuando el partido agonizaba, 3-2.

"Está claro que (las dos eliminatorias) muestran el carácter del equipo y lo competitivo. Pero la línea que delgada es de que las cosas positivas se podrían haber torcido por simples, minúsculos detalles. Si en el VAR dice que nos es fuera de juego, estaríamos fuera. Si en el último momento no marcamos el gol en Ajax, estaríamos fuera", reflexiona el estratega argentino.

Previo a la final, Mauricio Pochettino tomó en cuenta que sacaron frutos de los obstáculos que se les presentaron en la presente temporada.

"El equipo se ha hecho fuerte 10 meses atrás, a principios de temporada, cuando el equipo no pudo fichar, por lo que se decidió no vender a ningún futbolista. No pudimos estrenar estadio hasta prácticamente un mes atrás. Fuimos el equipo que más jugadores tuvieron entre finales en la Copa del Mundo. Y todas esas cosas nos ha dado esta fortaleza, esta creencia, y sobre todo nos ha hecho ser mejores futbolistas, mejores como equipo, mejores entrenadores, tener la capacidad de ser más creativos. Y sobre todo que en el fútbol demuestra que, en el fútbol, si tienes fe y trabajas duro, creo que puedes tener recompensa", recordó el técnico.

Asimismo, Pochettino indicó que en estas instancias los jugadores decidirán los resultados.

"Está claro que va depender de la calidad, el fútbol es de los futbolistas, y van a determinar un resultado u otro. Hasta este momento, nosotros vamos a influir menos. Lo que nosotros tenemos que hacer es darle tranquilidad", dijo.

También, el estratega habló sobre la posible presencia del goleador Harry Kane en la final.