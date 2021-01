Ha pasado poco más de un mes desde que se dio el descenso de Alianza Lima, y el tema sigue siendo motivo de comentarios. Mauro Guevgeozián, exdelantero del cuadro victoriano y que esta temporada jugará en Carlos A. Mannucci, lamentó el presente del club blanquiazul.

“Más allá de que no soy peruano ni hincha, pero le tengo cariño, fue algo duro. Creo que lo pudieron salvar, creo que no reaccionaron a tiempo. Le dieron mucha vida a Salas. Un montón de cosas que no hicieron nadie sabe por qué. Fue algo terrible. Para mí, fue muy duro”, dijo, en diálogo con La Sobremesa de Ovación.

Por otro lado, el atacante de 34 años hizo saber de su intención de regresar a Alianza Lima, aunque de parte de club no haya existido ningún tipo de acercamiento. “Hace años que estoy esperando que me llamen de Alianza y nunca me llaman. Yo iba encantado a Alianza”, indicó.

Mauro Guevgeozián fue parte de Alianza Lima entre el 2013 y 2015 y estuvo en las participaciones en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana durante ese periodo. Asimismo, el jugador fue una de las figuras para alcanzar el título en la Copa Inca del 2014.

Sobre su presente, ahora en el conjunto trujillano, Mauro Guevgeozián dijo: “Me llamaron 5 equipos y me sedujo Carlos A. Mannucci porque lo vi muy bien el año pasado, el cuerpo técnico es uruguayo y lo conozco y sé la idea de juego que tienen”.