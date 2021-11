El retiro del fútbol profesional es un tema que en algún momento se le pasa por la cabeza a los futbolistas cuando llegan a cierta edad. No fue diferente con Maximiliano Rodríguez, que después de analizarlo bien, a sus 40 años decidió ponerle punto final a su exitosa y larga trayectoria en este deporte.

“Llegó el momento que pensé que nunca me iba a llegar o que como jugador de fútbol no queremos que llegue este momento de darle un cierre a la carrera como profesional. Es una decisión muy difícil de tomar, pero a la vez estoy muy tranquilo, fueron muchos años de carrera, creo que me brindé al máximo y que me vacié por completo, ya no tengo más nada para dar”, fue el mensaje inicial con el que el ídolo de Newell’s dio a conocer la noticia, en un emotivo video publicado en redes sociales.

“Se me vienen muchas cosas a la cabeza, sobre todo cuando empezaba en el baby fútbol y mi abuelo me llevaba a patear. Mi vieja cuando no trabajaba también me acompañaba muchísimo y mi abuela me esperaba en mi casa con la comida hecha para que llegue y me alimenté bien”, recordó el deportista que hace apenas unos días le dio el triunfo a la ‘Lepra’ sobre Central Córdoba por la Liga Profesional de Argentina.

Maxi Rodríguez anunció su retiro del fútbol profesional con emotivo video. (Video: Instagram)

Maxi Rodríguez no pudo contener las lágrimas y tuvo un especial agradecimiento para con su esposa y demás familiares que estuvieron junto a él en este camino.

“Yo creo que ellos fueron el pilar más importante para llegar a la primera división, que era el sueño más importante que yo tenía, que era jugar en la primera de Newell’s. Ahí ya empecé una aventura diferente con mi mujer, que fue la que me acompañó desde el primer momento a Europa y la que estuvo siempre en los momentos malos y siempre me dio el apoyo para nunca bajar los brazos”, dijo.

Hubo también una dedicatoria para los clubes en los que militó, a los entrenadores que lo dirigieron y se mostró satisfecho por el hecho de que sus hijas lo haya podido ver celebrar un título con Newell’s.

“Es difícil hablar, poder expresarme, pero bueno, lo quiero hacer así, al natural, como soy yo. Algo simple y sencillo. Agradecerle a todo el mundo del fútbol que siempre me han tratado con mucho cariño. Les mando un abrazo a todos”, también expresó.

Además de Newell’s, donde comenzó y terminó su carrera, Maxi Rodríguez también vistió las camisetas de Espanyol, Atlético de Madrid, Liverpool y Peñarol. A nivel de selección, el mediocampista jugó los Mundiales de 2006, 2010 y 2014 y la Copa Confederaciones 2005.