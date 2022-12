El antecedente más reciente del Argentina vs. Países Bajos en la historia de la Copa del Mundo se registró en Brasil 2014. El cuadro sudamericano consiguió su pase a la final mediante la tanda de penales por lo que los ‘Tulipanes’ buscan cobrarse la revancha en Qatar 2022 y eso lo sabe muy bien Memphis Depay.

El delantero fue suplente en ese compromiso que disputó en São Paulo y ahora, será el jugador que comande el ataque de su selección. Por eso, en conferencia de prensa, el jugador de Barcelona apuntó a eliminar a la ‘Albiceleste’ y así, avanzar a la semifinales.

“Personalmente, tengo muchas ganas de sacarme el sabor agridulce del 2014. Espero poder hacerlo en el partido de mañana. Será difícil porque estoy de acuerdo con que Argentina es uno de los mejores equipos del mundo”, señaló.

En la misma línea, señaló que todavía no ha definido mediante los doce pasos una clasificación en un Mundial. “No me he visto en una situación así. En la Champions he pateado penales, pero no en una tanda. En el 2014 estuve pero no me tocó a mí”, mencionó.

“Igual, es un momento de tensión, de presión, pero somos jugadores profesionales y tenemos que saber lidiar con eso. Esperemos poder ganar antes, en los 90′, aunque nunca se sabe lo que puede pasar”, explicó.

Por otra parte, el atacante resaltó las virtudes de su DT Louis van Gaal. “Se puede ver claramente en los resultados, no hemos perdido un solo partido desde que tomó las riendas y la disciplina del equipo es algo que se ha incrementado. Esto es muy importante de cara a los resultados y a los torneos”, expresó.

“Obviamente todos conocen su visión, su personalidad y es una de sus principales cualidades, a la hora de formar equipos fuertes y sólidos, con distintos estilos de juego, pero que siempre tienen como denominador común la victoria. Es además un entrenador con las ideas claras, las traslada al grupo de forma sencilla”, acotó.