Messi le responde a Icardi: "Acá nunca se trató mal a nadie"

Síguenos en Facebook

Hace unos meses, tras algunos amistosos con la selección argentina, Mauro Icardi encendió las antiguas discrepancias de Lionel Messi y algunos de sus compañeros de la 'albiceleste' por las supuesta intromisión del delantero del Inter de Italia en la relación que mantenía Maximiliano López y Wanda Nara.

"Nos sentimos cómodos con todos. Se formó algo muy lindo. Viví lo anterior y no había tanto compañerismo y amistad. Ojalá que pueda seguir", dijo la actual pareja de Wanda Nara, después de una convocatoria a la selección argentina.

En una reciente entrevista, Lionel Messi se mostró disconforme con lo dicho por Icardi y le contestó:

"No entendí bien las declaraciones de Icardi. No entendí qué quiso decir. Acá nunca se trató mal a nadie. Yo con Icardi creo que tuve dos partidos pero no sé qué le habrá pasado para que diga que el grupo estaba mal antes.

El 'enano' explicó que, dentro de la selección, los jugadores forman sus grupos.

"Cada uno va haciendo su grupo y por ahí no te acercas pero no es que está todo mal. Cuando vas a un grupo hay gente más grande y otra más joven. A mi me pasó pero por eso no significa que me traten mal", explicó Messi.