Messi sobre continuidad en Barcelona: "Sigo teniendo ganas de estar aquí, más allá de la decepción" (VIDEO)

Tras una temporada regular, sobre todo por la catástrofe sufrida a manos del Liverpool en Anfield, Lionel Messi habló en conferencia de prensa acerca de su continuidad en Barcelona.

"Sigo teniendo ganas de estar aquí, más allá de la decepción. También las tuve con la selección argentina y lo sigo intentando. El hecho que hayamos tenido decepciones no cambia nada", dijo el astro nacido en Rosario, Argentina, que precisamente disputará la Copa América de Brasil entre junio y julio del presente año.

Barcelona consiguió el título de liga española, pero la temporada se ha visto manchada por la eliminación a costa de Liverpool. Mañana intentarán reivindicarse cuando enfrenten por la final de la Copa del Rey al Valencia.

"Fue un golpe muy duro y nos costó levantarnos. Se vio en los siguientes partidos. Fue duro y con respecto a mañana, es una final y tenemos la posibilidad de hacer un doblete. Acabar bien dentro de lo que cabe el año y la idea es ir a buscar el título", indicó Lionel Messi.

Por último, el astro argentino hizo un balance de la temporada. "Para mí fue espectacular. Ganamos La Liga, estamos en la final de Copa... Como dije antes, creo que hicimos un gran año, quitando el partido de Anfield. Estropeó un poco el gran año que habíamos hecho", dijo.

