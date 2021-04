Milagros Loayza: “En Perú ven el fútbol femenino como una obligación”

Como todo universitaria, Milagros Loayza tuvo un sueño y hoy, años después, ese sueño es una realidad. En aquel entonces, la joven amante del futbol femenino quería que su deporte sea visto por todos, y como comunicadora armó un plan para que ello suceda. Ese proyecto tiene nombre desde hace 4 años: Mujeres Fútbol Club, un medio virtual que se encarga de compartir y cubrir los eventos entorno a esta disciplina y que ayuda a fomentar su crecimiento.

¿Qué tanto ha crecido Mujer Fútbol Club estos años?

Muchísimo. Desde el inicio lo que queríamos era tener una página donde la retroalimentación con la gente fuera constante y para ello las redes sociales han sido muy importantes. Hemos conseguido que el fútbol femenino tenga cierto impacto en la gente. Queríamos que se interesen por las chicas, sepan quiénes son, en qué posición juegan y creo que se ha logrado. Ahora todo está más organizado. Incluso, los medios tradicionales ya informan sobre estos temas.

¿Hay un público interesado en el fútbol femenino?

Hay una constancia en el tema del público. Nosotros empezamos con una página en Facebook que era el canal principal y sentía que había una reciprocidad, que detrás de la pantalla había gente esperando por el material. Las futbolistas han sido las primeras consumidoras porque lo compartieron en sus páginas y su comunidad se enteraba. Hay un público dedicado a consumir este tipo de información y eso lo hemos notado en los Juegos Panamericanos y en los clásicos.

MIRA AQUÍ: Sicarios asesinan a mototaxista de 15 años en VES

¿Crees que el fútbol femenino ha crecido?

Creo que está ganando mucho terreno. Si vemos hacia afuera, hay muchos países que están avanzando. Brasil es algo aparte, es un monstruo que avanza a pasos agigantados y no porque la FIFA o la Conmebol lo exija, sino porque tienen esa convicción y compromiso. Los demás países están esperando que les den órdenes o les manden dinero.

¿Y en el Perú?

Acá se está dando de a pocos. En Perú ven el fútbol femenino como una obligación. Porque si no se hace, se quita lo demás, gracias al tema de licencias. Estamos casi en la cola de Sudamérica, peleando los últimos lugares con Bolivia, que siempre ha sido flojo tanto en varones como mujeres. Estar a la par con ellos es no haber crecido nada. Se están haciendo cosas muy pequeñas, esporádicas. Lo haces un día, pero ya luego te olvidas.

La selección están teniendo un microciclo ...

Sí, y en septiembre van a tener un amistoso con Ecuador, pero es un partido que no ha sido programado por la FPF, sino al que nos han invitado. La Federación siempre está esperando que nos inviten, cuando ellos deberían organizar amistosos. Y si no tienen plata para hacerlo y traer a un país, pues entonces que armen más microciclos y llamen a equipos nacionales. No hay un compromiso y si eso pasa con la cabeza, peor con los clubes.

¿Sientes que no hay un compromiso por parte de la FPF?

Una vez entrevisté a Lozano, cuando le entregaron el estadio San Marcos para los Panamericanos, y le pregunté con respecto a las chicas, si ellas también iban a entrenar ahí porque solo se hablaba del masculino. Lozano me dijo que eran muy respetuosos con lo que les manda Fifa y Conmebol. O sea, me dio a entender que la FPF no actúa si no le mandan. Imagínate cómo puede ser ese el pensamiento del presidente de la FPF.

Juegas en Atletic San Miguel, ¿Se sabe algo del inicio del torneo?

Todos los equipos estamos preparándonos de manera virtual. Participamos en la Copa Perú, el torneo B, si el A aún no comienza, cuándo será o si habrá el nuestro. Hay una situación incómoda porque no se sabe qué va a pasar. Creo que a la Federación le gusta que los presionen, que los critiquen para empezar a actuar pero eso no debería ser así, debería ser por iniciativa propia.

Perfil

Milagros Loayza es fundadora de Mujeres Fútbol Club. Licenciada de la Universidad Tecnológica del Perú, especialidad en Periodismo Audiovisual. Jugó en la UTP, Athletic Villa y actualmente representa a Atletic San Miguel

VIDEO RECOMENDADO:

Elecciones 2021: Sergio Vásquez (Fuerza Popular) vs. Jheydi Quiroz (Acción Popular)