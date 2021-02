El Consejo de Ministros rechazó la solicitud del IPD para el retorno de las actividades deportivas durante la cuarentena, entre ellos el vóley. Así, la Liga Nacional Superior de Vóley (LNSV) sumaría su segundo año consecutivo sin jugarse, luego de que en el 2020 fuera paralizada de manera abrupta en marzo, cuando el campeonato se encontraba en las instancias finales.

¿Qué opinas de la medida del Gobierno de paralizar el deporte?

El deporte debe ir reanudándose, no pueden cancelarlo de golpe, porque es nuestro trabajo y hay muchas familias detrás. Necesitamos jugar. Necesitamos volver a los entrenamientos, obviamente, con todos los protocolos. Sabemos que la situación en general es complicada, pero hay muchas ligas en el mundo que se han seguido desarrollando, y nosotros no tenemos porque ser la excepción. Siempre va a haber contagios, la enfermedad está en todos lados, pero con un buen protocolo podemos llevar bien las cosas, así como lo hizo el fútbol el año pasado.

¿Cómo fue el desarrollo de la Copa Nacional de Voley Movistar 2020?

El campeonato no fue malo. Nos hacían pruebas todos los lunes, y estábamos monitoreadas. Lo malo fue que el torneo se paralizó porque hubo positivos. Creo que lo que tenemos que hacer ahora es seguir con los protocolos, las pruebas. Y si hay una contaminada, pues que ella se vaya a hacer su cuarentena, pero no parar todo el torneo. A estas alturas siempre van a haber positivos. Ahí el equipo debe pasar pruebas moleculares para descartar más contagios, pero no hay por qué detenernos.

¿Ves viable una burbuja?

Sería genial pero lo veo irreal porque no sé si tenemos ese presupuesto. Te hablo porque hay varios equipos que no sé si podrían cumplirlo. A mí me gustaría al menos tener 3 de los patrocinadores que tiene el fútbol. La situación sería otra. El vóley ha dado muchos logros, pero no tenemos apoyo. Como leí en una publicación de un profesor de vóley, ningún futbolista ha tenido problemas económicos por la paralización. Nosotras sí.

¿Qué tanto te ha afectado económicamente?

Ahora que hemos vuelto a la actividad hemos percibido, pero no completo. En mi caso, el año pasado que estaba en Circolo, el club dejó de cumplir con nosotras porque no tenía ingresos y se entendió. Entonces yo me reinventé, empecé a hacer actividades, venta de comida, para sobrevivir, mientras todo mejoraba. Ahora nuevamente estoy haciendo ello para pagar mis gastos del día a día. Encima mi trabajo también tiene que ver con deporte porque yo soy profesora de vóley, y eso también está cancelado. En este contexto, o te reinventas o te retiras del vóley.

¿Qué podría pasar si no vuelve la Liga?

Nos vamos a quedar sin trabajo. Además, otra vez el nivel del deporte va a decaer y lo que va a ocurrir es que las mejores jugadoras que tenemos se van a ir al extranjero, y las que no, pues van a tener que dedicarse a otra cosa. Eso va a ser muy triste. Todos estamos sufriendo a nivel económico, hasta los mismos equipos. Yo creo que si no pensamos en una solución, y no vuelve la Liga pronto, al menos 4 clubes van a desaparecer, porque no van a aguantar otra cuarentena como la del año pasado.

¿Cuánto le va a afectar esto a la selección peruana?

Gracias a Dios ahorita hay varias jugadoras que están fuera. Las felicito porque es lo mejor que pudieron hacer en este momento, puesto que las ligas en otros países se están desarrollando. Eso es lo principal para que el voley no caiga, pero aun así no toda la selección es del extranjero. Las que estemos acá estamos en desventaja para aportar al Perú.

Perfil

Mirtha Uribe es voleibolista peruana. Jugadora del recién ascendido Latino Amisa. Vistió las camisetas del Circolo Sportivo Italiano, Deportivo Jaamsa, Alianza Lima y Deportivo Alianza. También representó a CV Albacete y CV Ribeira Sacra de España