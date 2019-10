MMA: luchador, tras liberarse de un estrangulamiento, intentó agredir al árbitro (VIDEO)

Un pelea de artes marciales mixtas en Uncasville, Connecticut, en los Estados Unidos, tuvo un desenlace de lo más insólitos, pues uno de los luchadores intentó atacar al árbitro.

Y es que Marcus Surin, durante uno de los combates preliminares de Bellator 232, sufrió un estrangulamiento por parte de su rival Devin Powell.

El luchador neoyorquino de 38 años, lejos de rendirse, le mostró al árbitro un pulgar arriba, señal de que podía seguir peleando cuando de pronto la campana sonó, marcando así el final del segundo asalto.

Sin embargo, Surin, debido a la llave al cuello de la que minutos antes había sido preso, terminó algo confundido y desorientado por lo que al sentirse liberado buscó derrumbar a su oponente sin darse cuenta que al que atacaba era al referí.

Esta acción, hizo que Davin Powell gane la pelea.

"If you take a single leg on the ref, youre gonna have a bad time"@DevinPowellMMA gets the finish at the #Bellator232 pic.twitter.com/BdwsnnzssC

— Bellator MMA (@BellatorMMA) October 27, 2019