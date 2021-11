Con 22 años, Alonso Correa es uno de los llamados a llevar al Perú otra vez al WCT, la primera división de la Liga Mundial de Surf (WSL), que hace diecisiete años conquistó Sofía Mulanovich. Hoy, Correa está dentro del Top 30 del ranking del Challenger Series, pero nos comenta que, en Hawái, en el cierre del circuito (del viernes 26 al 7 de diciembre), buscará posicionarse dentro de los doce primeros y dar el golpe en el campeonato.

- A falta de la fecha, a correrse en Hawái, ¿cómo calificarías tu temporada?

Ha sido un año que ha empezado bastante lento para mí, debido a que el Challenger inició a mediados de año, pero he tenido una buena participación en el US Open, después un par de campeonatos donde no se lograron los resultados esperados, pero sigo bien. Ahora me toca la última fecha del circuito para ver si la hacemos, de entrar a ese Top 12.

- Solo queda tener una buena presentación en este cierre...

Claro. Si bien es cierto estoy en el puesto 26, los puntajes están apretados y necesito llegar a semifinales para estar el próximo año en el CT. No es una matemática, pero lo veo probable. Se puede dar, como también no. Hay que ser claros.

- Entonces, ¿no habrá tensión cuando compitas en Hawái?

De hecho no tengo presión. La meta está ahí. Solo queda competir con buena vibra. Sé lo que puedo dar e iré a pelear cada heat.

- ¿Este nuevo sistema de clasificación es mejor que la World Qualifying Series (WQS)?

Es un circuito más reducido, con menos atletas, menos fechas y con altos puntajes. En verdad, está increíble la competencia y lo mejor es que se corre en olas de alta calidad.

- ¿Correrás alguna fecha de la WQS previo a viajar a Hawái?

Sí. De hecho, tengo un par de campeonatos en Brasil (del miércoles 10 al domingo 21). Voy a tomarlos como entrenamiento para llegar a Hawái con todo. Estas competencias son de 3 mil puntos y también sirven para ir planificando la temporada 2022.

- ¿Compites en estas dos fechas del WQS para ir asegurando tu clasificación al Challenger Series del próximo año?

La idea es esa. Estar preparado para todo. Además, ambos campeonatos van a ser emocionantes. Los brasileños son los más tops en el mundo. Iré con mi amigo Miguel Tudela. Nunca hemos competido en estas playas (Santa Catarina y Saquarema, en Florianópolis y Río de Janeiro, respectivamente), pero vamos a dar todo, siempre unidos, como familia.

- Lucca Mesinas también peleará por la clasificación a la WCT en Hawái y de darse, se benefician Miguel y tú...

Tenemos el mismo objetivo, llevar al Perú otra vez a la élite. Si uno lo hace, los ojos del surf estarán en nosotros y crecerá el deporte en el país. Casi siempre vamos juntos a los campeonatos, desde muy pequeños y ahora seguimos así. Funcionamos como una especie de entrenadores entre nosotros. Siempre nos apoyamos.

DATOS:

Tras tres fechas disputadas del Challenger Series, registra 7.900 puntos, a 2.600 puntos del decimosegundo lugar, último clasificado a la WCT. Noveno es la mejor posición que tuvo Correa en una de las fechas del Challenger Series. Se dio en el US Open, en septiembre, en California, Estados Unidos. Segundo lugar acaba de lograr en la segunda fecha del Tour ALAS (Asociación Latinoamericana de Surfistas), en Punta Rocas, al sur de Lima.