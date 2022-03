El quinto puesto en la tabla de Conmebol se enfrentará al ganador de Emiratos Árabes Unidos vs. Australia. La UAE derrotó por 1-0 a Corea del Sur y consiguió su pase a la cuarta ronda en la eliminatoria de la zona asiática.

Emiratos Árabes Unidos será el rival de Australia en la última eliminatoria. El equipo que dirige el argentino Rodolfo Arruabarrena venció por 1-0 a Corea del Sur, que ya no se jugaba nada al haber sellado su billete mundialista.

UAE se hizo con la tercera plaza del grupo A de la tercera fase clasificatoria asiática, por delante de Irak y Siria, que empataron a un tanto. De esta forma, el cuadro emiratí se encontrará con los ‘Socceroos’, que ya habían certificado con anterioridad el tercer puesto del B.

Se enfrentarán en junio en Doha antes de encontrarse con el quinto de Sudamérica. Un tanto de Harib Abdalla Suhail a los 54 minutos dio el triunfo al cuadro emiratí, en el Al Maktoum Stadium de Dubai.

¿Cuándo se enfrentan Emiratos Árabes Unidos vs. Australia?

El partido de Emiratos Árabes Unidos vs. Australia se jugará en Qatar el próximo 7 de junio y en América Latina será transmitido por la señal de STAR Plus.

Este martes 29 de marzo se define al que ocupará la plaza de Conmebol. Los duelos decisivos serán el de Perú vs. Paraguay, Chile vs. Uruguay y Venezuela vs. Colombia. La Selección Peruana es la que tiene mayores opciones dado que, con una victoria obtiene el quinto puesto sin depender de otros resultados.