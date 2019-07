Natalia Málaga habló sobre la eliminación de su equipo en el Mundial de Vóley sub-20

Síguenos en Facebook

La entrenadora de la selección de vóley sub-20 de Perú, Natalia Málaga, habló de la eliminación de su equipo en el Mundial de la categoría que se viene llevando a cabo en México. Como se recuerda, 'las matadorcitas' cayeron 3-0 ante Polonia y quedaron sin chances de luchar por el título del campeonato.

“Creo que eso es lo más difícil de trabajar, el tema de actitud, de garra en la cancha, de luchar por un objetivo que tenías trazado. Y eso sí me dio mucha pena que no se vio en el partido con Polonia, porque ese partido pudo haber sido para cualquiera", expresó la también ex voleibolista nacional.

Perú arrancó el torneo de manera notables derrotando al vigente campeón China por un ajustado 3-2. En el segundo partido, el equipo derrotó 3-0 a Egipto, y en su tercera presentación solo necesitaba ganar dos sets. Lamentablemente, no lo consiguió.

"Lamentablemente se nos fue de las manos, porque Polonia fue un duro rival, pero no invencible. El partido se perdió por descuido, por errores nuestros; bolas fuera las tocábamos y quizás no supimos definir, a pesar que estas chicas tienen mucha calidad”, señaló Málaga.

La entrenadora de la selección explicó que trabajan para "contrarrestar la altura", y que no le preocupa tener jugadoras pequeñas. Sin embargo, recalcó que su punto débil radica en que les falta ser "contundentes en momentos importantes".

La selección peruana de vóley sub-20 inició con el pie izquierdo la lucha por el noveno puesto del certamen, cayendo ante Argentina por el marcador de tres a cero. El día de mañana, desde las 8:00 p.m., el equipo de Natalia Málaga intentará reivindicarse cuando enfrente a Cuba.