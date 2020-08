‘Hawái’, la canción que supuestamente creó Maluma para su expareja Natalia Barulich, ahora vinculada a Neymar, sonó de fondo en medio de las celebraciones del Bayern Múnich por su sexta coronación en Champions League, luego del triunfo 1-0 del conjunto bávaro sobre PSG en Lisboa.

En redes sociales se hizo viral un video en el que jugadores del equipo alemán corean el tema del artista colombiano en los vestuarios del estadio Da Luz, algo que para muchos no es coincidencia y se trataría de una burla para el astro brasileño.

Dias antes, después de la victoria de PSG sobre Leipzig por las semifinales de la Liga de Campeones, Neymar y otros elementos del cuadro parisino hicieron más popular el single al cantarlo a viva voz. De inmediato, se deslizó que el referente de la ‘Canarinha’ quiso presumirle a Maluma el amor de Barulich.

PSG vs. Bayern: bávaros cantaron 'Hawái' de Maluma tras conquistar la Champions

El autor de ‘Hawái’ se encargó de aclarar que no dedicó especialmente la canción, sin embargo, más de un futbolista del Bayern Múnich parece haber salido en su defensa.

“Esta canción la escribimos en combo y cuando grabé el intro del coro inmediatamente supe que iba a ser una canción fuerte, pero más allá de eso jamás me inspire en ninguna relación”, señaló el ‘cafetero’, quien mantenía buena relación con Neymar antes de tener que hablar sobre este tema.

“Soy un fanatico enfermo del fútbol y a Neymar le deseó todo el éxito del mundo y no le deseo el mal a nadie, no me desgasto con esas cosas”, indicó Maluma en conversación con sus seguidores.