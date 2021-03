La polémica que Neymar protagonizó a fines del 2020 estuvo relacionada a la fiesta que organizó para celebrar el nuevo año. Muchos medios señalaron que el brasileño invitaría a 500 personas para la celebración. Finalmente solo fueron pocas; sin embargo, igual se habló del evento por una persona en especial: Emilia Mernes, quien muchos ya la señalan como la pareja del astro del PSG.

En las últimas horas, Neymar comentó un tuit de la cantante argentina, donde colocó “Yo aquí y tú allá”. La respuesta del delantero del Paris Saint Germain fue “¿Y por qué eso?” acompañado con un emoji de risas desde su perfil de Twitter donde es seguido por más de 52 millones de usuarios.

Hace unas semanas, Nermes intentó parar los rumores con el siguiente comentario: “No soy la novia, somos muy buenos amigos con Neymar. Él es un amor. Es una persona muy genuina, simple. Nos conocemos hace dos años más o menos, él me conoció por mi música y me escribió por eso. Y a partir de ahí nunca más cortamos vínculo así que yo lo quiero mucho. Es una gran persona”, dijo en un Instagram Live con Gente.

Sin embargo, este nuevo comentario volvió a colocar en bandeja a los dos personajes. Y es que con casi 2 millones de fanáticos en Instagram, la nacida en Nogoyá tiene un seguidor en particular, ‘Ney’, que se roba todas las miradas ante cada comentario. El futbolista, más allá de ponerle emojis con corazones en sus fotos, le hace curiosos comentarios que dan que hablar sobre la particular amistad que ambos sostienen.

En tanto, este miércoles el atacante del París Saint Germain, no pudo estar presente en el empate 1-1 ante Barcelona por los octavos de final de la Champions League, por una lesión al aductor izquierdo que sufrió en febrero y que no le ha permitido estar en ninguno de los dos duelos ante el Barza.

Neymar envió un mensaje a Emilia Mernes. (Captura: Twitter)