Desde que Neymar firmó la ampliación de contrato con PSG hasta junio del 2025, el delantero siempre expresó el deseo de marcharse cuando concluya su vínculo. Es más, hace unas semanas, tras terminar el curso 2021-2022, el futbolista lo reiteró, aunque en los últimos días, el crack habría cambiado de idea por una situación específica.

Nasser Al-Khelaifi, presidente de Paris Saint Germain, dio una entrevista al diario Le Parisien. En esa conversación, entre tantos temas sobre el primer equipo, el directivo contestó sobre “una posible salida de Neymar este verano”. Ante ello, el titular de ‘Les Bleus’ no dio una respuesta directa, pero sí envió un mensaje que no agradó al internacional brasileño.

“Lo que te puedo decir es que esperamos que todos los jugadores hagan mucho más que la temporada pasada. ¡Mucho más! Todos tienen que estar al 100 por ciento. Obviamente, nosotros no fueron lo suficientemente buenos para llegar lejos”, sostuvo Al-Khelaifi al medio francés. Ello, según información de RMC Sport, fue tomado como un aviso a ‘Ney’.

“Para la próxima temporada, el objetivo es claro: trabajar todos los días al 200 por ciento. Dar todo lo que tenemos por esta camiseta, dar el máximo y veremos el resultado. Hay que ser humilde. de nuevo. Hay que cambiar para evitar lesiones, sanciones y faltas que cambian un partido”, sentenció el alto dirigente de PSG.

Luego de esas palabras, Neymar siente que la valoración que recibe por parte de ‘Les Parisiens’ no es recíproca. En ese sentido, el ex Barcelona “está abierto a una salida en los últimos días”, según señaló RMC Sport. Es más, la misma fuente desveló que desde las oficinas de la institución no se opondrían a una partida del integrante de la ‘Canarinha’.

De todos modos, el medio francés aclaró que, si ‘Ney’ se va de Paris Saint Germain, salvo algún movimiento importante y de última hora, no ocurrirá en esta ventana de fichajes. En el año del Mundial Qatar 2022, el astro quiere tener continuidad y cree que, en la capital de Francia, pese a las turbulencias, tendrá minutos.

En la campaña anterior, el integrante de la ‘Canarinha’ marcó 13 goles y dio ocho asistencias en 28 partidos. Un rendimiento muy por debajo de lo esperado, en una temporada marcada por suspensiones y una lesión que le alejó de los campos entre fines de noviembre y mediados de febrero.