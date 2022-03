Neymar sufrió una durísima lesión en el tobillo en noviembre del año pasado. Pese a la adversidad, el delantero se esforzó al máximo y reapareció en febrero último. En el retorno, el brasileño se unió al plantel con la ilusión de pelear por la Champions League, pero él y sus compañeros se despidieron en octavos de final. Tras la debacle, los medios locales han ido desvelando detalles de cómo está la interna de PSG.

Sobre ello, el periodista Daniel Riolo de la emisora RMC Sport dejó duras confesiones. En el programa After Foot, el comunicador acusó a ‘Ney’ de ser poco profesional en el Paris Saint Germain. En tal sentido, el comentarista afirmó que el futbolista entrena poco o nada y que la relación con el vestuario es inexistente, sobre todo después de la eliminación en la Liga de Campeones.

“Neymar ya casi no se entrena, llega en un estado lamentable, al límite de estar borracho. Es así, Neymar está en un espíritu de revancha contra el PSG, hay una ruptura total con los estamentos del club y del vestuario”, aseguró Riolo.

“A los seguidores del PSG les importa una mier** las payasadas de Neymar ni su documental de Netflix. Tenemos que firmar su cheque y dejarlo ir. Está haciendo mucho daño al club. Que se vaya, está arruinando al PSG”, añadió el citado periodista francés.

Por último, Daniel Riolo señaló que “el PSG ya no es un club. No hay hilo conductor más común. El entrenador ya no existe, el presidente no ha dicho ni una palabra. Después de tal desastre, debería haber apretado. Nada. Ni Leonardo ni Nasser Al-Khelaifi. Nada. Una derrota total”.

Según Transfermarkt, portal especializado en la tasación de futbolista, Neymar está valorizado en 90 millones de euros. El ‘10′ del PSG llegó a Francia a mediados de 2017 desde el Barcelona por 222 millones de euros. Hasta el momento, es el fichaje más caro en la historia del fútbol.