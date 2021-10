Neymar será baja para el partido de la Champions League entre PSG y RB Leipzig del martes en el estadio Parque de los Príncipes. ¿La razón de la ausencia? Una lesión en los aductores, anunció este lunes el club francés mediante un parte médico en el que informó los casos de otros ‘tocados’ como Sergio Ramos y Leandro Paredes.

El delantero “deberá prolongar un período de recuperación de algunos días antes de un regreso a la normalidad con el grupo”, previno el París Saint Germain, dejando la duda sobre su participación en el Clásico del fútbol de Francia contra Olympique Marsella de este domingo en la fecha de la Ligue 1.

Neymar, de 29 años, presenta dolores desde su regreso, tras jugar con su selección, de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, disputando su último partido el jueves contra Uruguay (4-1).

Neymar entrenó este lunes con PSG, pero no pudo completar la sesión. (Foto: AFP)

“La prioridad es siempre la salud de los jugadores. ‘Ney’ tiene un pequeño problema. Espero que sea solo cuestión de unos días”, declaró el entrenador Mauricio Pochettino. Asimismo, el DT aclaró la razón por la que el futbolista estuvo presente en las labores del primer equipo durante el entrenamiento de este lunes.

“Es una decisión del personal médico. Si me dice que puede entrenar, entrena. Cuando un jugador está en el campo, tenemos la autorización del personal médico. No decidimos. Él hizo el entrenamiento y sintió una molestia que le impidió participar en la segunda parte. Todos los días, una hora antes de los entrenamientos, tenemos una reunión con el personal médico en la que evaluamos la salud de los jugadores. No jugamos con la salud”, expresó.

Neymar se une de esta forma en la enfermería a Sergio Ramos (pantorrilla) y a Leandro Paredes (cuádriceps derecho). Para este último, el PSG precisó que su “regreso a la competición está prevista tras la próxima tregua internacional”, fijada para mediados de noviembre. Mientras que el español, que no ha jugado todavía ningún partido, seguirá “bajo control del equipo médico todavía durante algunos días”, antes de integrar el entrenamiento colectivo.

Ángel Di María, suspendido, tampoco podrá jugar, mientras que el goleador Mauro Icardi es duda, debido a problemas familiares. Sobre el último, Pochettino adelantó que evaluarán cuál es su situación para conocer si está apto para entrar en la convocatoria final.