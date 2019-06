05 de Junio del 2019 ​Neymar atraviesa crisis emocional tras ser acusado por agresión sexual Brasileño negó tal acción y afirmó estar cansado emocionalmente por todo lo que se dice en su contra

Fotos: AFP



Tensión en Brasil. La denuncia por agresión sexual que pesa sobre Neymar ha originado una crisis emocional en el delantero de la selección brasileña.

Según indica el diario Globo Esporte, el atacante sostuvo una reunión con el técnico Tite el último domingo, previo a los entrenamientos, y habría roto en llanto.

El citado medio afirma que Neymar negó en todo momento ser responsable de las acusaciones de la mujer, quien lo responsabiliza de viralizar fotografías y conversaciones íntimas, y aseguró estar cansado emocionalmente de todo lo que se dice en su contra.

En tal sentido, el entrenador habría brindado su respaldo al atacante del PSG, tal y como lo hizo durante la conferencia de prensa del lunes.

Pese a los problemas personales que atraviesa, Neymar será desde la partida esta noche, a las 7:30 p.m. (hora peruana), cuando la selección de Brasil enfrente a Qatar en un amistoso internacional previo al debut de la Copa América.

Palabra de la Conmebol:

Se pronuncia. Conocida la denuncia interpuesta a Neymar, Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, se pronunció sobre el caso.

Sin embargo, evitó pronunciar alguna opinión acerca de la acusación que pesa sobre el atacante.

"Estamos siguiendo muy de cerca este caso, como el de cualquier jugador; pero Neymar es una estrella mundial. No podemos emitir ninguna opinión, pues me parecería egoísta de mi parte decir que me preocupa la imagen de la Copa América. Lo que me preocupa es que se haga justicia y que todo salga bien. No podemos opinar antes de conocer la causa de fondo y que la justicia resuelva el caso", dijo.