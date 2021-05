Neymar apuesta por un proyecto a largo plazo con PSG. Por ello y tras largas negociaciones con la directiva, el delantero firmó la renovación de contrato hasta mediados del 2025. Luego cerrar el acuerdo con los galos, el brasileño desveló el motivo principal para decidir la prolongación de su estadía en el primer equipo.

“La primera razón por la que he tomado esta decisión ha sido por felicidad. Es increíble formar parte de este equipo, este grupo y del PSG. Tenemos un técnico excelente que nos va a aportar mucho en el futuro. Todas las cosas que se van a hacer a partir de ahora van a estar relacionadas con el proyecto”, confesó.

En la misma línea, ‘Ney’ manifestó que “mi objetivo desde que llegué al PSG fue el de poner al equipo entre lo más alto y entre los mejores, algo que estamos consiguiendo. Actualmente, acumulamos más experiencia para afrontar partidos como el del Manchester City y hemos aprendido de las grandes citas”, agregó en una entrevista con el canal francés Telefoot.

En ese sentido, Neymar cree que PSG puede alcanzar la gloria a nivel europeo muy pronto. De hecho, la gran ambición del jugador y la institución es levantar la ‘Orejona’. En las últimas dos temporadas estuvieron cerca, pues llegaron a la final, pero perdieron contra Bayern Múnich, y este año fueron eliminados por Manchester City en las semifinales. Igual, sigue siendo la principal tarea y tiene hasta 2025 para cumplirla.

“París está por el buen camino, estamos acercándonos a nuestros objetivos y nos sentimos cada vez más capacitados para ganar la Champions. Estoy seguro de que podemos hacerlo. Yo he cambiado bastante, he aprendido bastante. También han pasado cosas que no han podido llegar. Pienso que he mejorado como persona y como jugador también”, concluyó.