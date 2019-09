​Nicaragua admite error en voto a favor de Lionel Messi en Premios The Best

Síguenos en Facebook

La Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut) admitió este jueves que por "un error administrativo" uno de sus votos en los premios The Best 2019 fue atribuido al jugador Juan Barrera, quien no participó en la votación ganada por el astro argentino Lionel Messi.

El tema causó un escándalo en el país centroamericano de escasa tradición futbolística, cuando la Fenifut adjuntó el nombre del delantero Barrera, del Real Estelí, a uno de los votos que envió a los premios, pese a que no participó.

Quien sí votó fue el volante Manuel Rosas, un mexicano nacionalizado nicaragüense, el capitán del seleccionado de ese país centroamericano.

"Por un error administrativo, que en un acto de transparencia asumimos como Fenifut, al momento de recepcionar los votos y enviar la información a FIFA, erróneamente se adjuntó el nombre y firma de Juan Barrera", reconoció la entidad en un comunicado.

Fenifut se pronunció luego que Barrera reveló el lunes en Twitter que no votó en los premios The Best 2019 y que "cualquier información sobre mi voto es falso".

La FIFA exigió que la Fenifut investigue el asunto, tras informar que los documentos recibidos de Nicaragua indican que Barrera habría votado a favor de Messi.

Ante el revuelo, Fenifut aclaró que el director técnico de la selección de Nicaragua, Henry Duarte, designó a Manuel Rosas para participar en la votación a los Premios The Best, pero que por "error" atribuyó el voto a Barrera.

"Tal y como aparece en el listado oficial de FIFA, tanto el director técnico Henry Duarte, como el jugador Manuel Rosas realizaron los votos de la misma manera: 1-Lionel Messi (5 puntos), 2-Sadio Mané (3 puntos), 3-Cristiano Ronaldo (1 punto)", aclaró la Fenifut.

"Fenifut desea dejar en claro que toda esta situación fue un mal entendido" y "pide disculpas por las malas interpretaciones que todo este asunto generó", agregó. AFP.