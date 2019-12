Una entrevista de Pamela Ríos Calmet

Reponerse tras un mal episodio no es nada fácil, más aún si este significó perder la herramienta que durante muchos años te permitió desenvolverte en lo que más amás. Nicolás Fuchs tuvo un 2018 muy complicado, luego de que en el Dakar su auto se incendiara y lo dejara fuera del Desafío Inca. Sin embargo, gracias a la ayuda de sus seres más queridos, este año volvió a tomar su timón y salir a la autopista para recobrar la confianza que sí tenía. Fuchs habló con Diario Correo y contó su experiencia en Argentina tras levantar título sudamericano del RallyCross CARX.

¿Cómo ha sido tu participación en el RallyCross CARX en Argentina?

Era una nueva experiencia para mi, una nueva modalidad que nunca había corrido. No sabía cómo me iba a ir, cómo afrontarlo. Estoy acostumbrado a correr solo como en el Dakar. El RallyCross CARX es una carrera de mucho roce, mucho choque, algunos permitidos y otros no.

¿Qué fue lo que más te costó?

Lo que más me costó fue aprender el puntaje del campeonato, porque en las carreras normales son 5 competiciones en total. Acá todas te dan puntaje diferente, según donde estés. A veces no ganaba, pero tenía más puntaje que los demás. Lo positivo es que así abandones o no ganes una carrera, aún tienes chances de subirte al podio.

El 2018 no fue muy bueno para tí, ¿Has logrado reponerte?

Para mi el 2018 fue un año para el olvido. Tuve muchos problemas, se me quemó el auto, tuve que dejar el Dakar, no gané nada. Fue un año complicadísimo. Sin embargo, me hizo darme cuenta de qué personas iban a estar conmigo siempre, tuve amigos de todas partes del mundo que vinieron a apoyarme y trabajaron a mi lado incluso durante fiestas, pues esto ocurrió cerca a Navidad y Año nuevo. Eso fue muy importante para mi. Fue duro no solo en lo emocional, sino también en lo económico, perdí mi herramienta que cuesta mucho dinero y que me ha dejado con una deuda para muchos años.

No participaste de Caminos del Inca …

No y fue por un problema que tuvo la Federación. Si participaba, me penalizaban, me quitaban la licencia y no hubiese podido correr el campeonato sudamericano. Es por ello que decidí no hacerlo. Fue muy triste, porque no fue mi culpa y es además una competencia ícono de la que me hubiese gustado ser parte

¿Qué resaltas de tu 2019?

Resalto mis dos títulos y haber corrido un Dakar con un equipo 100% peruano con el que además hicimos historia, quedamos en el puesto 16. Algo que nunca antes un compatriota había conseguido.

¿Qué se viene para ti el próximo año?

A pesar de que fue un año bueno en cuanto a resultados de carrera, en la parte monetaria ha sido muy duro. Aún me tengo que reponer de lo que ocurrió el año pasado. Además, no correr Caminos del Inca hizo que perdiera sponsors, marcas y por errores de otros, no mios. Me gustaría regresar al Mundial de rally, pero aún está muy lejos. También el Campeonato Argentino de Rally. Acá no hay aún nada cierto y da un poco de rabia no correr en tu país.

Perfil

Nicolás Fuchs

Piloto peruano de rally. Ha sido vencedor de Los Caminos del Inca en su primera participación (2009) y tres años después logró su segundo triunfo. Este año fue elegido como embajador Valores durante los Juegos Panamericanos Lima 2019.