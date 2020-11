La pandemia por el COVID-19 ha convertido a la bicicleta en uno de los principales medios de transporte, pues evita las aglomeraciones en espacios cerrados y con ello, el contagio. Nicolás Fuchs habló con Correo sobre la importancia de este vehículo a lo largo de su carrera y cómo ha impactado en la ciudad de Lima.

¿Desde cuándo empezó tu pasión por las bicicletas?

Desde muy chico mi papá siempre me inculcó el amor por el deporte. Yo hacía bicicleta desde muy pequeño, antes de que empiece a manejar. Era una forma de relajarme y de pasar tiempo con él. Además, siempre me han gustado las ruedas. Ya sean las bicicletas, motos, autos, etc. Salvo la patineta, eso sí nunca me he atrevido a montar.

¿Qué tan útil es la bicicleta para un piloto?

Te ayuda muchísimo a mejorar tu oxigenación. Un piloto de autos necesita tener una buena respiración para poder estar concentrado al detalle todo el tiempo. En el auto, todo pasa en décimas de segundos, por lo que uno necesita estar al 100% en todo momento. Antes también hacía downfield, pero lo dejé para evitar lesiones. Esa modalidad te permite tener buenos reflejos.

¿Cómo has hecho para pedalear durante la pandemia?

Durante la cuarentena era imposible. No se podía salir y primero estaba la salud. Sin embargo, para ello está el ingenio. Lo que hice fue fabricar un rodillo. Agarré una banqueta de mi mamá, desarmé una carretilla y puse una bicicleta para pedalear de forma estacionaria en la casa.

¿Qué opinas del aumento de bicicletas en Lima?

Me parece positivo. Cada vez son más las personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte urbano. Ahora hay más ciclovías y los centros comerciales tienen un espacio donde estacionarlas. Además, permite reducir la contaminación, el tráfico y promueve la salud a través del deporte.

¿Qué nos falta?

Infraestructura, Para ello se necesita muchísima inversión. Tenemos una Costa Verde que podría ser increíble con un malecón gigante donde vayan las bicicletas. Además, de respeto entre todos, el ciclista, el peatón y el auto. Todavía no hemos aprendido a convivir con las bicicletas. No se trata de cerrar una calle o prohibir el uso de automóviles, sino de respeto.

¿Has tenido que operarte?

Tuve un accidente jugando con mi hija en el columpio. Estuve con la rodilla hinchada dos semanas, pero por temor al contagio no iba al médico. Cuando finalmente fui, descubrí que tenía todo roto. Pero cuando empezaron a hacerme los exámenes pre operatorios di positivo al COVID-19 y todo se postergó. Afortunadamente, no había contagiado a nadie de mi familia. Esta enfermedad es muy rara, por ello es importante cuidarse.

¿Extrañas los autos?

Definitivamente. Tanto tiempo alejado es bastante duro. Además, durante la cuarentena no pude ir al taller. Recién lo hemos reactivado. Hemos estado haciendo mantenimiento a los autos de carrera para que todo esté listo cuando todo vuelva a la normalidad. Lamentablemente, aún no hay nada programado. Todo dependerá del contexto.

Perfil

Nicolás Fuchs es piloto de Rally. Debutó en el año 2005 en el Rally Premio Presidente de la República. Actualmente, compite en la categoría WRC2 del Campeonato Mundial de Rally. En su última participación en el Dakar (2019) logró el puesto 16, y fue el peruano mejor posicionado.