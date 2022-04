La invasión de Rusia a Ucrania no solo ha tenido efectos en aspectos sociales y políticos, sino también en el deporte. Precisamente, distintas disciplinas han condenado el mencionado ataque y en el tenis adoptaron medidas drásticas: Wimbledon no permitirá la participación de atletas rusos y bielorrusos. La noticia causó gran impacto y Novak Djokovic se refirió al tema.

‘Nole’ viene participando en el ATP World Tour 250 de Belgrado y, tras vencer a Laslo Djere, se mostró crítico contra la resolución de las autoridades del Grand Slam en Inglaterra. “Siempre condenaré la guerra. Yo sé, como niño de conflictos así, sobre los traumas emotivos que deja, y que el pueblo es el que más sufre”, explicó el serbio en conferencia de prensa.

“En los Balcanes tuvimos muchas guerras en la historia reciente. No obstante, no puedo apoyar la decisión de Wimbledon, porque los jugadores no tienen nada que ver con eso”, agregó el número uno del ranking ATP. Por ahora, la determinación sigue firme.

Cabe mencionar que con esta disposición, Daniil Medvédev (N° 2), Andrey Rublev (N° 8), Karen Khachanov (N° 26) y Aslan Karatsev (N° 30) no estarán presentes en la rama masculina del Grand Slam. Y en la categoría femenina, quedan fuera Anastasia Pavlyuchenkova (N° 15) y Daria Kasatkina (N° 26) de Rusia; mientras que por Bielorrusia, están Aryna Sabalenka, número cuatro del mundo y semifinalista en 2021, y Victoria Azarenka (N° 18).

Novak Djokovic apunta al Roland Garros

El serbio Novak Djokovic va tomando ritmo poco a poco y reveló que su objetivo es llegar en buena forma al Roland Garros. Por lo pronto, al menos tendrá un partido más en el ATP de Belgrado: enfrentará a su compatriota Miomir Kecmanovic (ATP: 38) en los cuartos de final.

“No estoy en mi máximo pero tampoco es la primera vez que vivo situaciones así, y sé qué es lo que tengo que hacer. Trataré de usar mi experiencia para elevar mi nivel de juego. Necesito más partidos y esta victoria (sobre Laslo Djere) tiene mucha importancia para la confianza en mí mismo, sobre todo desde la perspectiva mental”, explicó ‘Nole’.