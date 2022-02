Todavía hay repercusiones en torno a lo acontecido con Novak Djokovic en Australia. Daria Kasatkina fue una de las últimas personalidades que comentó con relación a aquel episodio que se produjo a días del primer Grand Slam del año. La tenista rusa, como tantos otros, fue severa con el actual número uno del mundo.

“Hubiera sido muy desagradable para los tenistas que a Djokovic se le hubiera permitido jugar en Australia. Todos hicimos un sacrificio y aceptamos las normas para poder jugar, mientras que Djokovic quería seguir su propio camino. Si se le hubiera permitido jugar con todo lo que pasó, no habría sido justo para el resto de los jugadores”, expresó.

La deportista de 24 años continuó opinando sobre la actitud de ‘Nole’, pero esta vez empleó una comparación con Rafael Nadal. Para la clasificada en el puesto 268, el serbio hace todo lo posible para agradar al público. No obstante, Kasatkina cree que Djokovic no es auténtico en ese aspecto, como sí lo es el español.

“Hay un tenista, Djokovic, al que todos vemos cómo quiere que la gente le ame y cómo trata de hacer todo por ello, pero no lo consigue. Al final sientes que algo no estuviera bien. Mientras tanto ‘Rafa’ es real. No golpea raquetas porque no lo hace desde pequeño y derrocha emociones de otra manera. Su ‘Vamos’ es adorado por muchos. A pocas personas les gusta cuando las personas intentan parecer lo que no son”, agregó en una entrevista con Eurosport Rusia.

En otro momento, Daria comentó sobre cómo se ha desarrollado la rivalidad del ‘Big Three’ (Roger Federer, Nadal y Djokovic). En tal sentido, la nacida en Toliatti no dudó en expresar la preferencia por el suizo y la ‘Fiera’, dejando en un plano diferente a Novak.

“Roger aceptó hace tiempo que Djokovic y Nadal serán mejores. Es un talento increíble. Nunca me he enfadado con él. Con Djokovic es distinto. Cuando juega ‘Rafa’ contra él las emociones se disparan, sobre todo cuando ‘Rafa’ no pudo hacer nada contra él ni siquiera en tierra batida. ¿Quién habría pensado que el Grand Slam 21 llegaría en Australia, donde solo ganó una vez? Es muy simbólico, porque ganó en el Grand Slam favorito de Djokovic”, indicó.

Finalmente, Kasatkina expresó las sensaciones que le dejó la victoria de Nadal en Australia. “Estaba abrumada por la emoción de ver ganar a ‘Rafa’. Ver a un hombre de 35 años, con casi 20 años en el tenis y que ha pasado por todo lo que ha pasado y ha llegado a esto, es imposible reaccionar de otra forma. Me encanta como persona y me inspira”, sentenció.