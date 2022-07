Terminó su contrato y no seguirá más con el cargo que vino realizando como director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Juan Calor Oblitas anunció su no continuidad como directivo y se refirió, durante conferencia de prensa, a la salida de Ricardo Gareca como entrenador de la Selección Peruana.

“Hasta ahora estoy algo ‘shokeado’ por la partida de Ricardo Gareca. El técnico más exitoso en la historia del fútbol de selecciones en Perú se tuvo que ir de otra manera”, consideró Oblitas

“Ricardo Gareca no se merecía ir de la manera en que se fue. Se fue con la cabeza en alto, sin lugar a dudas, pero fallamos en las formas”, agregó el ‘Ciego’.

Asimismo, Oblitas se refirió a que “es increíble como se manosean nombres, cuando hay técnicos que ganaban el triple de lo que ganaba Ricardo. Tengan cuidado con el manoseo que se queda. Yo particularmente no tengo un plan B. Estaba convencido de que se iba a llegar un acuerdo con Ricardo”

Por el lado de su presencia tras culminar su contrato como director deportivo: “Yo no he renunciado a mi cargo. Yo terminé mi contrato después del partido contra Australia. Por pedido de Agustín Lozano me quedé para ayudar en la renovación de Ricardo Gareca”.

“Luego que pasó lo de Ricardo, hemos estado en conversaciones para ver mi posible renovación en la FPF. Las conversaciones se truncaron. El día de ayer, estuve conversando con el secretario general y quedamos en que enfríen un poco las cosas y el día lunes o martes volver a retomar las conversaciones”, concretó el ahora exdirector deportivo.