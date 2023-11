El futbolista Oliver Sonne celebró su cumpleaños número 23 en Dinamarca junto a sus seres queridos el pasado 10 de noviembre. Su pareja actual, Isabel Taulund, compartió algunas fotos en redes sociales, de la celebración revelando la existencia de su “hija” durante la celebración.

El futbolista danés-peruano mantiene una relación con Isabella Taulund desde noviembre de 2017. Durante el festejo, Isabella publicó historias en Instagram mostrando al deportista junto a una mascota, una perrita blanca, refiriéndose a ella como “la pequeña alpaca bebé”, y se observan las banderas de Perú y Dinamarca, dando a entender que su mascota tendría ese nombre en honor a nuestro país.

Oliver Sonne presenta a su "hija"

Oliver Sonne llegó a Perú

Además, a pocos días del inicio de una nueva jornada en el clasificatorio sudamericano, Sonne llegó a Perú. El lateral del Silkeborg IF saludó a los fanáticos en el aeropuerto y se dirigió hacia la concentración de la selección peruana. Sonne es uno de los primeros jugadores extranjeros en llegar al país para los próximos desafíos, siguiendo los pasos de Pedro Gallese y Wilder Cartagena, quienes ya se encuentran entrenando con el equipo.