Este año, la Federación Peruana de Fútbol tomó las riendas del torneo local, un campeonato que durante mucho tiempo había sido organizado por la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional. Óscar Romero, el nuevo presidente electo de ADFP, que a partir del 2020 estará al mando de esta organización, habló con diario Correo y expresó sus objetivos en esa nueva etapa, siendo el principal volver a estar a cargo junto con la FPF de la Liga 1.

¿Qué mejoraría de la FPF de la Liga 1?

El tema de justicia es muy importante y está demorando mucho. Las decisiones de la Comisión de Justicia juegan con el estado anímico de los jugadores. Los fallos deberían ser más rápidos porque si no, salen a jugar y no saben qué resultados necesitan.

La inseguridad en los estadios es también un tema muy importante...

Lo que creemos es que para mejorar este ambiente, primero se debe cambiar la idea que se tiene del fútbol y esto parte de los colegios. Tenemos un plan donde los futbolistas de distintos equipos den charlas a los niños. Si nosotros vamos sembrando ese valor deportivo, los niños van a ir desarrollándose con otra mentalidad. Cambiando ello, podríamos pensar a futuro en volver a tener una convivencia en las canchas.

¿Podríamos hablar de partidos con doble hinchada?

No entiendo por qué cuando los clubes locales solicitan seguridad, se termina señalando que el encuentro es de alto riesgo. Los que determinen si un partido es de alto riesgo no debe ser solo la policía, sino los que saben de fútbol. Lógicamente, si a mí me dicen eso, no asisto al estadio y no expongo a mi familia. Por esta situación vemos cada vez menos personas interesadas en ir a un encuentro.

¿Qué crees que está fallando?

No hay comunicación. Nosotros no podemos decirle a la policía qué hacer, pero ellos tampoco decirnos qué es alto riesgo. Eso genera confusión en el público. Cada uno tiene su posición. Nosotros proponemos cámaras de identificación facial en los estadios. Claro, esto ya va a depender de cada club.

¿Qué opina de las reglas de no ir con gorra ni lentes a los estadios?

El que quiere ir a hacer vandalismo lo va a hacer sin gorra o con gorra. La falta o el mal comportamiento no tiene color, no tiene profesión ni nivel económico. El tema es que hemos perdido los valores. El estadio se vuelve un espacio adonde se va a desfogar todo lo que tenemos. Nosotros mismos a veces creamos los miedos y los requisitos innecesarios. Las normas las tienen que hacer los especialistas.

¿Cuál es su principal objetivo para el próximo año?

Uno de los principales es tender puentes con la Federación, porque hoy en día la asociación no está siendo reconocida. Queremos coordinar con ellos para ver la posibilidad de que nos deleguen nuevamente el campeonato. Eso es lo principal.

Perfil

Óscar romero

Presidente de la asociación deportiva de fútbol profesional. Es abogado de profesión y docente. Cuenta con un máster en Administración y Negociación del Fútbol y habla tres idiomas: inglés, portugués y español.