ENTREVISTA: Carlos Ricardo Lázaro

El fútbol peruano se reanudará el 31 de julio, pero ahora el debate, en especial de parte de los clubes de provincia, es el sobrecosto que generará la estadía en Lima, única sede para retomar la Liga 1. Por ese motivo, la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) ha decidido entregar el 100% del fondo que manejan (un millón y medio de soles) a las 20 instituciones. No obstante, Óscar Romero, titular de la ADFP, nos dice que están buscando otras modalidades de apoyo en esta complicada situación.

¿En los últimos días se habló de que la ADFP maneja 8 millones de soles como fondo?

Desconozco eso. Hasta la fecha, ningún club se ha comunicado con nosotros a consultar sobre el dinero que manejamos, pero sí puedo confirmar que el fondo que existe es solo de un millón y medio de soles. En la última reunión del Consejo Directivo (CD-ADFP) se acordó entregar a los 20 de clubes el 100% del capital que reservamos, que se repartirá en partes iguales.

¿Este es su único activo?

Sí, el activo como fondo de solidaridad. Ahora, quiero aclarar que nosotros estamos considerando a todos los equipos. No estamos pensando solo en los que han venido aportando a la ADFP. Es verdad que Carlos Stein, Atlético Grau y Deportivo Llacuabamba recién han ascendido, pero ellos también tienen el mismo derecho que los otros clubes. Nosotros, el CD-ADFP, vamos a apoyar a todos los clubes en este duro momento.

¿Hay alguna condición para el uso de este dinero?

Por supuesto y todo tiene que ser relacionado al COVID-19. Estamos trabajando en las formas de entrega y se expondrá el martes ante la Asamblea, a la que se convocará de manera presencial a los clubes. Primero se comunicará lo acordado en el CD-ADFP, sobre el millón y medio de soles, y luego se buscará la ratificación.

Existe la posibilidad de que algunos clubes pidan el dinero en bienes en lugar de efectivo, ¿están de acuerdo con esta modalidad?

Sí. De repente hay equipos que les interesa que con su dinero la ADFP compre material sanitario. Es más, de haber varias instituciones preocupadas en estos bienes, por ejemplo pruebas rápidas o mascarillas, se puede hasta reducir el gasto de la compra por la alta cantidad. Estoy especulando, pero se podría dar.

Más allá del fondo, ¿tienen pensado realizar otro tipo de apoyo?

Estamos en conversaciones con empresas de transporte y la Asociación de Hoteles y Restaurantes. Queremos firmar un convenio, una oferta tarifaria, para beneficiar la estadía de los clubes. No solo los de provincia, inclusive para los de Lima. Quiero recordar que si no contamos el tiempo de cuarentena, llevamos solo 60 días al mando. Tenemos un plan de trabajo, con la opción de comprar una propiedad para dos canchas y el de convertir la sede de la ADFP en un hotel. Si esto se hubiera trabajado años atrás, los clubes hoy no tendrían preocupación por los gastos de jugar en Lima. Ahora todo este proyecto se modificará.