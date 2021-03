El fútbol nunca es ajeno a la realidad de un país. Óscar Vílchez lo entiende también así y ante la ola de pérdidas de empleo por la pandemia, no podía quedarse de brazos cruzados. Así que decidió crear “Emprendimiento chévere”, un proyecto cuyo fin es difundir los emprendimientos en este terrible contexto en el que el COVID-19 pone a prueba a todos los peruanos.

¿Cuándo nació el proyecto?

El año pasado durante la pandemia. Viendo la necesidad de la gente, y el momento que estaban atravesando, muchos perdieron sus trabajos y se vieron con la necesidad de emprender nuevos proyectos. A mí también me golpeó, cerré el restaurante, así que los entiendo. De ahí nació la idea de apoyar a la gente y se terminó de cerrar la idea.

¿Cómo surgió el nombre?

Estuve barajando opciones con un amigo, pero cada vez que definíamos el nombre ya estaba ocupado en la web. Nos tomó dos días hasta que se me ocurrió “chévere”, que calzó a través de un aire de optimismo a la gente.

¿Cuentan con filtros?

Debemos corroborar los datos de las personas que desean publicitar sus productos, pero hay ciertos parámetros que obviamente no aceptamos como venta de droga, armas, prostitución. Tratamos de ser cautelosos. Queremos que sea familiar, que haya adolescentes que ingresen y no haya problemas.

¿Hay todo tipo de rubros?

Hay gente que hace joyas hechas a mano, masoterapia, postres, hay variedad de cosas.

¿También promocionan la venta de balones de oxígeno?

No he visto, sería genial para que la gente vea temas de emergencia. Lo que sí he encontrado es ayuda psicológica. Es fundamental, más ahora, que la gente está llena de problemas, estrés. Está en nosotros que no sea un tabú, sino algo natural, y lo pueden encontrar en Emprendimiento chévere.

De a poco suman seguidores...

Ahora estamos en 740 seguidores en Instagram, y en la página web ya superamos los 220 emprendimientos registrados. La verdad que eso me llena de orgullo, que la gente confía en nosotros.

¿Otros deportistas podrían sumarse?

He conversado con algunos que me han podido ayudar como André Carrillo, el “Gato” Cuba, y por ahí amigos de la televisión como Orderique. Le escribo a mucha gente a través de las redes que tienen muchos seguidores, pues es para los emprendedores. La idea es abarcar la mayor cantidad de gente posible.

¿Ojalá se pueda sumar Farfán?

Sí, voy a escribirle. Por ahí se suma a la iniciativa.

¿Cuál es el mensaje a los emprendedores?

Deseo que se llenen de optimismo pese a que muchos han perdido familiares, amigos y gente conocida, pero dentro de todo hay que salir adelante. Para eso fue creado Emprendimiento chévere, y es lo que tratamos de ayudar a la gente. Yo deseo llegar a todo el Perú, no he hecho todavía un plan estratégico, pero con el apoyo de amigos podemos llegar a lograrlo. Quiero que sea la página de referencia cuando necesitan comprar algo o vender algo, y estar presente para la gente.

¿Y compartes opiniones?

Sí, están muy contentos por mostrar los emprendimientos. Me han pedido mucho poder filtrar por ciudades, así que en un mes vamos a poder hacer eso. Y es verdad, no tiene sentido, por ejemplo, comprar una hamburguesa estando en Piura, te va a llegar a Lima cuando esté acartonada (risas). Vamos a ver el tema.

Perfil

Óscar Vílchez es futbolista y emprendedor, debutó en Alianza Lima, ha jugado también en Sporting Cristal, Melgar y Sport Ancash. Como emprendimiento tenía un restaurante.

