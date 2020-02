Pablo Bengoechea, técnico de Alianza Lima, se refirió en conferencia de prensa sobre la situación de Jean Deza luego de que fuera captando nuevamente por las cámaras de Magaly Medina en una salida nocturna.

El guía blanquiazul señaló que tomó la decisión de separar a Jean Deza para el partido contra Deportivo Municipal, programado para este viernes a las 8:00 p.m.

“Nadie ha dicho si va a seguir o no en el club. Solo no va a estar para este partido. El lunes tendrán más noticia”, afirmó el técnico uruguayo.

Video: Facebook Alianza Lima

“Deza iba a estar mañana (ante Municipal). Trabajamos en la semana pensando en eso. Ayer después de los entrenamientos nos enteramos de la noticia que perjudica al grupo y a la institución. Nos vamos a reunir para preparar el partido”, afirmó.

“Deza había empezado la semana con posibilidades de estar. Deza ha vuelto a perjudicar a la institución. No se ha portado bien. El día martes estábamos a tres días de jugar el partido”, agregó.

Asimismo, sostuvo que a los jugadores “les pedimos que solo llamen la atención por lo que hacen dentro de la cancha. Algunos entienden y otros no. No es lindo enterarse a 48 horas del partido que un jugador no descansó para defender a Alianza”.

