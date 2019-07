Paolo Guerrero criticó duramente al árbitro tras derrota del Internacional ante Palmeiras (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Paolo Guerrero terminó muy enojado con la derrota del Internacional de Porto Alegre ante Palmeiras por la Copa de Brasil, y a la vez quedó disconforme con el arbitraje del encuentro que se disputó en el Allianz Parque de Sao Paulo.

Fue tan así, que el delantero peruano no dudó en criticar el accionar de Wilton Pereira Sampaio.

"Es muy complicado jugar cuando el árbitro cobra todo para ellos y al Inter no le cobra nada", señaló en entrevista con Globo Esporte.

"Así no se puede. No soy brasileño, a mí no va a cobrar nada. Es injusto jugar así fútbol", agregó el 'Depredador', quien fue titular y jugó 93 minutos, hasta que lo reempló Guilherme Parede.

En la cancha, Internacional perdió 1-0 frente a Palmeiras en el duelo de ida de cuartos de final de la Copa de Brasil. Ze Rafael (20') anotó el único gol del cotejo. El choque de vuelta está pactado para el miércoles 17 de julio.

Guerrero se reincorporó a Internacional a inicios de semana, tras su participación en la Copa América, en la que selección peruana perdió 3-1 la final frente a Brasil. En aquel encuentro, el 'Depredador' anotó el único gol de la 'Blanquirroja'.