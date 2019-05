Paolo Guerrero dedicó emotivo saludo a su padre por el día de su cumpleaños (FOTO)

Síguenos en Facebook

El padre de Paolo Guerrero está de cumpleaños y el 'Depredador' no dudó en utilizar sus redes sociales para saludar a su progenitor ya que no podrá estar junto a él en este día.

"Hola Papá, tenía unas cuantas palabras que me hubiese gustado decirte en persona, pero ya que me encuentro lejos de ti y no voy a poder estar contigo el día de tu cumpleaños, quería que sepas lo que significas para mí, no tengo palabras para agradecerte por todo lo que has hecho por mí, desde la educación que me diste, corregirme y aconsejarme los caminos de la vida hasta demostrarme que con perseverancia podía lograr ser un profesional", se lee en el emotivo mensaje que envió Paolo Guerrero.

A través de su cuenta de Instagram, el futbolista peruano compartió una fotografía en la que aparece su padre junto a sus dos menores hijos.

"Hoy cumples un año más de vida y a pesar que no estoy ahí para darte un fuerte abrazo y decirte lo mucho que te quiero, por lo menos por intermedio de mensajes, luego mi llamada pueda confortarme que no estoy a tu lado pero que estás en mi corazón todo el tiempo. Feliz día papito, pasa un gran día que te lo mereces", agregó al final de su extenso saludo.