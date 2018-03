Paolo Guerrero: "Espero que consigamos ser potencia mundial de fútbol" (FOTOS y VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

El capitán y máximo goleador de la selección peruana de fútbol, Paolo Guerrero, brindó una entrevista exclusiva a un canal de televisión nacional y pidió a sus compañeros que estén enfocados para realizar una gran Copa del Mundo, lleguen a ser fichados por clubes de elite y nos convirtamos en potencial mundial de fútbol.

"Para mí es importante que mis compañeros se mantengan enfocados, lo que yo puedo transferir a mis compañeros, ellos también deben transmitirlo a los que vendrán, espero que consigamos a ser potencia mundial de fútbol", declaró Paolo Guerrero a Julio César Uribe para el programa 'Todo Fútbol' de TV Perú.

La selección peruana de fútbol que dirige Ricardo Gareca ocupa el grupo C del Mundial de Rusia 2018, grupo en el se encuentra con las selecciones como Francia, Dinamarca y Australia. Al respecto, Paolo Guerrero prometió hacer una gran presentación ante estas selecciones para llegar a instancias cruciales y sus compañeros despierten el interés de los principales clubes de Europa.

"Es una vitrina para todos que todos mis compañeros salgan al extranjero. Yo voy a hacer barra para que todos mis compañeros de la selección estén en los equipos más grandes del mundo", sostuvo Paolo Guerrero.

"Yo ya tengo 34 años, quizás los grandes equipos ya no me ven como un futuro, pero a mis compañeros sí, y yo voy a hacer todo lo posible para que ellos lleguen", agregó el delantero centro del Clube de Regatas do Flamengo del Campeonato Brasileño de Serie A.

Al finalizar la entrevista, Paolo Guerrero expresó su deseo de ver jugando a sus connacionales en el Real Madrid de Cristiano Ronaldo, el Barcelona de Lionel Messi o el París Saint Germain de Neymar, entre otros.

"Quizá yo ya no podré volver a jugar en un equipo grande que fue mi sueño, pero ahora todos mis compañeros tienen la gran oportunidad y haré todo lo posible. ¡Cómo me gustaría ver jugando a (Christian) Cueva en Real Madrid; Renato (Tapia), en Barcelona; (Edison) Flores, en París Saint Germain, ese es mi sueño y espero colaborar", puntualizó Paolo Guerrero desde Buenos Aires.

Video