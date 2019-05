​Paolo Guerrero: "La FPF no me apoyó, ellos debieron investigar más"

Paolo Guerrero brindó una entrevista a Globo Esporte donde contó que sufrió depresión tras la sanción que le impuso la FIFA al dar positivo en un control de dopaje y que sintió que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no investigó el caso correctamente, algo que terminó por perjudicarlo.

"Quiero que mi Federación se preocupe más por el jugador", fue lo que señaló el futbolista peruano antes de hacerse públicas las declaraciones de extrabajadores del Swissotel, quienes afirmaron que el té que consumió el 'Depredador' en dicho hotel estuvo contaminado con mate de coca.

"No quería volver a todo eso que viví porque fue un momento muy difícil, muy triste. Tuve depresión. No quería salir de mi casa, me quedé en Perú todo ese tiempo", indicó.

Luego, agregó que "soy un jugador con 35 años, soy, sobre todo, un jugador de 35 años que tiene que aprender a lidiar consigo mismo. Y fue la fuerza de voluntad que tuve, pensar que nada puede afectarme, que tenía que luchar por mi inocencia. Fui inocente y no podía caer, porque vería a mis padres tristes".

Sobre el rol que cumplió la FPF durante el problema en el que se vio envuelto, dijo que "de Flamengo (su exclub) me llamaban para saber cómo estaba, me brindó apoyo, pero quien tenía que resolver eso era la Federación Peruana de Fútbol y en ese caso no me dieron la ayuda que necesitaba, porque ellos deberían haber investigado más. Quiero que mi Federación se preocupe más por el jugador, involucrarse con él y tener mayor preocupación, porque conmigo no lo tuvieron".

Guerrero, también señaló, que pese a que consiguió que lo habiliten para disputar el Mundial de Rusia 2018, no lo disfrutó del todo, pues llegó a la competencia no con la preparación que hubiese deseado.

"El sueño de mi país era al Mundial y yo tuve ese castigo que fue muy injusto. Me sacaron de la Copa, porque para mí, no jugué la Copa. No jugué porque con diez días de preparación yo estaba entrenando solo en un parque. La mayoría de los jugadores militaban en Europa y llegaron con 70 partidos. Yo llegue con tres", afirmó.

"Necesitaba estar allí con mis compañeros porque ellos me ven como un ejemplo y como su capitán. Así que tenía que estar a su lado para apoyarlos en todos los sentidos", añadió.

Por otro lado, sobre la Copa América de Brasil a jugarse en junio próximo, Paolo Guerrero reveló que tiene toda la intención de disputar la competición siempre y cuando así lo decida Ricardo Gareca.

"El profesor Gareca vino aquí a hablar conmigo. Le dije, profesor, usted tiene la decisión. El vino a hablar conmigo para ver lo que quería, si quería más tiempo con mi equipo o me estaba sintiendo bien como para tener una secuencia de partidos (...) Quien convoca es usted, yo no puedo tomar una decisión por usted. Si me llama o no es una decisión suya", precisó.