Mozo del Swissotel asegura que le pidieron se autoinculpe de contaminar a Paolo Guerrero

Recientemente se ha dado a conocer la versión de uno de los mozos del Swissotel: este sostiene que una mujer le pidió que se autoinculpe de haber contaminado al futbolista peruano Paolo Guerrero, quien fue sancionado y alejado de las canchas tras una prueba de antidopaje. Tras el peritaje a las imágenes, han determinado que la mencionada mujer es la esposa de -ahora- un ex abogado del 'capitán'.

Óscar Calderón Medrano es el trabajador del Swissotel que recientemente ha revelado que uno mujer intentó que se autoinculpara por la presunta "contaminación cruzada" de Paolo Guerrero y quien le habría dicho esto: "Nosotros venimos de parte de la defensa de Paolo Guerrero, y te hemos buscado a ti porque creemos que eres una de las personas que nos puede ayudar, lo único que él quiere es que te autoinculpes de haberlo contaminado con esa infusión y que des a entender que ha sido por un error humano", declaró en una nota del dominical Día D.

El mozo Óscar Calderón detalló así lo que habría ocurrido: "El día 29 de noviembre del año 2017, me encontraba yo laborando habitualmente en el hotel, recibo la llamada de un compañero que me dice que había una persona preguntando por mí en la otra torre", y con esto da a conocer qué conversó con la mujer: "La persona me dice: 'Hola, Óscar, ¿cómo estás?, soy Silvia Díaz, ¿te acuerdas que tú me ayudaste para mi evento que realicé un tiempo atrás en el hotel?', y yo por no ser descortés con ella le dije: 'Sí, señorita, algo me acuerdo, le puedo ayudar ahora nuevamente'... 'sí, por favor, quiero hacer mi evento para la Cámara de Comercio de Canadá, pero también vengo por otra cosa, otra cosa más personal', aseguró este en el dominical.

Junto a ello, el mencionado trabajador sostiene que la mujer le pidió "invente" una solución a lo ocurrido con Paolo Guerrero: "Ya sea por el tema del movimiento, la presión en el servicio, por cualquier cosa, ya tú te inventas algo que pueda justificar ello, entonces de esa forma que tú te eches la culpa, que asumas esa responsabilidad, lo estarías ayudando muchísimo a él", e incluso que este sería respaldado por si perdía su empleo: "En el tema económico no te preocupes, si te botan del trabajo él te puede apoyar económicamente, no me dijo un monto, una cifra, pero me dio a entender eso, que trabajo y dinero no me iba a faltar (...)".

Finalmente, Calderón Medrano declaró que al notar el desvío de la comunicación cerró el contacto con la mujer: "Cuando yo noté que la conversación se estaba desviando netamente laboral, es ahí donde le digo: 'Nosotros no estamos autorizados para hablar de ese tema', 'sí, me dijo, no te preocupes, yo entiendo quizás que ahorita no quieras hablar porque te sientes en el hotel', y se retiró nerviosa".

REVELAN QUE LA MUJER QUE CONVERSA CON EL MOZO DEL SWISSOTEL ES LA ESPOSA DE UN EX ABOGADO DE PAOLO GUERRERO

¿Quién era la mujer? Tras una pericia, la defensa del Swissotel ha dado a conocer que la mujer es Valeria Arroyo Garcés, quien es la esposa del Dr. Julio García, quien fuera uno de los abogados de Paolo Guerrero, y que incluso esta diría en parte de la conversación "Habrá un trato justo, entre los dos; esto es entre usted y yo". El Swissotel la ha denunciado por obstrucción a la justicia por un presunto intento de soborno.

Aquí las imágenes de las cámaras de seguridad del Swissotel y las declaraciones del mozo