Paolo Guerrero habló sobre los rivales que enfrentará Perú en el Mundial de Rusia 2018

Paolo Guerrero sigue entrenando por su cuenta en Argentina con el deseo de que en breve el TAS levante su sanción y pueda regresar a las canchas con Flamengo y la selección peruana que participará en el Mundial de Rusia 2018.

En una entrevista con ESPN, el atacante nacional se refirió a Dinamarca, Francia y Australia, quienes integran el Grupo C junto a Perú en la Copa del Mundo.

"Son equipos físicamente muy buenos, pero no tenemos nada que envidiar. Perú ha demostrado en esta ultima etapa de la Eliminatoria, donde fue nuestro despegue, que somos físicamente muy buenos y también tenemos técnica y talento para jugar al fútbol. Serán partidos muy duros, rivales muy duros, pero debemos pensar que estamos en condiciones y tenemos la obligación de pasar a los octavos de final", indicó.

Agregó que confía en que la blanquirroja hará una gran participación en Rusia y por ello espera que el comando técnico liderado por Ricardo Gareca siga al frente de los próximos procesos.

"Es un cuerpo técnico que ha sabido confrontar todo, han sabido unir y manejar al grupo", señaló.

Sobre su actual momento, el 'Depredador' reveló que "básicamente me siento bien, físicamente también, y mentalmente debo regularizar eso porque por momentos siento desesperación por jugar al fútbol y hacer lo que más me gusta. Trato de ser fuerte, estar tranquilo y prepararme bien porque sé que en poco tiempo volveré a jugar".

Por último, habló sobre la audiencia con el TAS, que podría declararlo inocente y levantar su suspensión de inmediato.

"Tengo que hablar con mis abogados, ellos me mantienen al tanto. Tengo una audiencia pero todavía no nos han puesto fecha, pero seguro será en los primeros días de marzo. Por ahora no tengo en mente retornar a Brasil, donde tengo contrato todavía con Flamengo. Yo me mantengo entrando fuerte, ya me darán el aviso cuando tenga que ir a la audiencia y luego retornar a Brasil para entrenar con mi equipo".