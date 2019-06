29 de Junio del 2019 Paolo Guerrero tras triunfo ante Uruguay: "Me siento muy orgulloso de mi equipo" (VIDEO) Capitán de la selección peruana se mostró satisfecho por los resultados de su equipo

Textos: Redacción Multimedia



Tras el triunfo de la selección peruana de fútbol ante Uruguay en el estadio Arena Fonte Nova por los cuartos de final de la Copa América, Paolo Guerrero demostró su alegría en declaraciones a América Televisión.

"Me siento muy orgulloso de mi equipo. Creo que no tengo palabras para transmitir este momento porque mucha gente dice que Perú no tiene garras pero hoy demostramos lo que estos muchachos han hecho en la cancha. Hemos demostrado que este grupo tiene sangre, tiene huevos. Estoy muy orgulloso", dijo el capitán de la selección peruana de fútbol.

En un partido lleno de emociones, la selección peruana logró el pase a semifinales de la Copa América tras vencer a Uruguay por la vía de los penales. El último choque por cuartos de final también se resolvió con los disparos desde los doce pasos, y nuestra 'blanquirroja' triunfó ante la 'celeste'.