11 de Junio del 2019 Paolo Hurtado: "Esta lesión me quita las ilusiones, pero no las fuerzas y las ganas de levantarme" El 'Caballito' sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo durante el partido amistoso ante Colombia

Fotos: EFE / Instagram Paolo Hurtado



Paolo Hurtado se pronunció por primera vez sobre la lesión que contrajo en los minutos finales del amistoso ante Colombia del último domingo y que terminó marginándolo de la Copa América de Brasil.

El 'Caballito', a través de su cuenta de Instagram, indicó que pese al difícil momento que viene atravesando, esto no le quita las "fuerzas ni las ganas" de recuperarse lo más pronto posible.

"Hoy tengo que dar un paso al costado y no por mi voluntad, sino por la voluntad de Dios. Aunque triste pero lo acepto. Esta lesión me quita las ilusiones, pero no las fuerzas y las ganas de levantarme de recuperarme y demostrar de que estoy hecho", fue parte del sentido mensaje que publicó el volante nacional quien sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo.

"Muchas gracias a todo el comando técnico que me respaldaron, médicos, directivos, y sobre todo compañeros, por las muestras de cariño y apoyo", agregó.

Asimismo, el 'Caballito' contó que este martes fue operado y que "a partir de mañana estoy listo para volver a comenzar a 'galopar'".