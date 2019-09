Parabadmintonista nacional Jesús Salva: "Tengo que seguir luchando para Tokio 2020"

Síguenos en Facebook

Mirada al futuro. Jesús Salva fue uno de los deportistas que le regalaron una medalla al Perú en Lima 2019 en parabádminton.

El atleta nacional se colgó la presea de bronce al superar al canadiense Wyatt Lightfoot por 2-1 en la categoría S6; sin embargo, como él mismo señala, “el límite se lo pone cada uno” y asegura que aún tiene una deuda pendiente: clasificar a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.

¿Qué te dejaron los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 y obtener una medalla de bronce? Estoy feliz por el resultado que se ha dado, pero hay que seguir trabajando. No me conformo con lo que logré. Mi objetivo era obtener la medalla de oro; lamentablemente, no se pudo, pero sé que para Chile 2023 esa medalla de oro va a venir acá. Ahora hay que pensar en Tokio 2020 y debemos seguir trabajando.

El público peruano apoyó de principio a fin a los paratletas. ¿Cómo viviste esos días? Fue satisfactorio ver todo lo que hicieron para alentarnos; estaba muy feliz. Fue algo grandioso ver a la Blanquirroja alentándonos, ver cómo gritaban y festejaban cuando hacíamos un punto para poder alzarnos y que el rival sienta la presión.

Durante meses te preparaste para dar lo mejor de ti en la competencia de parabádminton. ¿Qué detalles puedes dar de ese proceso? Fue una preparación muy larga, ardua, pero felizmente dio resultado. Fue mucho sacrificio, tuve que dejar en stop la universidad. Es un sacrificio que dio fruto en la medalla. Se refleja en eso y es algo que me encanta porque con todo el boom de Lima 2019 la gente vio todo el esfuerzo que hacemos nosotros para lograr que Perú tenga medallas.

El próximo año se realizarán los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Vas camino hacia la clasificación...Tengo que seguir luchando para Tokio 2020, ir a torneos, a competencias, para sumar puntaje y estar entre los clasificados. La clasificación a Tokio comenzó en marzo de este año y termina en marzo del próximo año. Eligen a los seis mejores del ranking, yo estoy en el puesto nueve, así que hay chances de poder ir a los Juegos Paralímpicos.

"No hay imposibles, el límite se lo pone uno mismo. En mi caso, nunca me puse un límite"

¿Qué se viene para Jesús Salva? Posiblemente, si consigo apoyo y patrocinios, viaje a Tailandia en dos semanas para seguir sumando puntaje, pensando en la clasificación a Tokio 2020, que es mi próximo objetivo, y sé que lo voy a lograr, luego iría a China.

¿Qué hace falta para seguir vigentes en los diferentes torneos de parabádminton? Nosotros contamos con el apoyo de la Federación, pero no te puede cubrir tantos torneos por un tema de presupuesto. Hay torneos que yo tengo que cubrir porque no cuento con sponsor. Entonces creo que todo este boom que deja Lima 2019 puede hacer que las empresas vean y nos apoyen, tanto a mí como a los demás deportistas.

Lima 2019 deja un gran legado en lo deportivo y en infraestructura. ¿Cómo aprovecharlo para hacer crecer el deporte? El legado que dejará Lima 2019 es muy bonito y bueno por las nuevas y remodeladas instalaciones, zonas olímpicas, las pistas de atletismo, que están hermosas. El espacio donde se jugó bádminton está muy bueno, y eso es algo que hay que trabajar, estar en constante mantenimiento, para que próximamente volvamos a ser sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos y Juegos Sudamericanos.

¿Qué les dirías a los jóvenes que quisieran iniciarse en un deporte? El IPD está haciendo academias para los diferentes deportes y están en búsqueda de nuevos talentos. Las informaciones se brindan en el Estadio Nacional. En caso del bádminton, pueden encontrar mayor información en la página web. Le diría a las personas que sigan sus metas, sus sueños, que nunca se rindan porque no hay imposibles, que el límite se lo pone uno mismo. En mi caso, nunca me puse un límite, no pensé llegar hasta donde estoy, y eso me hace muy feliz.

CIFRA

25 de agosto del próximo año inician los Juegos Paralímpicos.

7 medallas de bronce obtuvo la delegación peruana en Lima 2019.

PERFIL

Jesús Salva

Paratleta nacional

Parabad-mintonista viajará en los próximos días a Asia para seguir sumando puntos que lo acerquen a la zona de clasificación a los Juegos Paralímpi-cos Tokio 2020.