Paratleta nacional Rosbil Guillén corre por su sueño de Tokio 2020

Sin límites. Rosbil Guillén formó parte de la delegación peruana que nos representó en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019. El paratleta huancaíno consiguió la medalla de oro en la prueba de los 1500 metros y también accedió a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.

Sin embargo, tiene una deuda pendiente consigo mismo y el país: representarnos en la modalidad de 5000 metros, por lo que irá al otro lado del mundo para conseguir su boleto.

¿Cómo ha sido la experiencia de los Juegos Parapanamericanos? Lima 2019 ha sido una bonita experiencia por haber logrado la medalla para Perú. Estoy satisfecho por lo que he logrado, porque trabajé para ello y ahí está el resultado.

¿Cuáles eran tus expectativas con Lima 2019? Cuando entrenaba pensaba en mi sueño, que es estar en el tercer o cuarto lugar del ranking mundial este año, y en estos Juegos Parapanamericanos hemos demostrado que estamos cerca del objetivo.

Tras la medalla de oro en los 1500 metros, clasificaste a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 en esta modalidad. ¿Buscarás tu clasificación para los 5000 metros? Tengo la clasificación a Tokio 2020 en los 1500 metros, pero no pienso solo correr esa distancia, sino también en 5000 y maratón, entonces tengo que buscar la marca para clasificar a estas instancias.

"Para Tokio 2020 no pienso solo correr los 1500 metros, sino también los 5000 y maratón”

¿Cuál es el camino para obtener la clasificación a Tokio 2020? Recibí la invitación del IPD y la Asociación Paralímpica para viajar como invitado a los Juegos Mundiales de Paratletismo de Dubai, que serán el 7 de noviembre, y buscar mi marca para clasificar en los 5000 metros planos para Tokio 2020, porque como fui descalificado (en la prueba de los 5000 metros por soltar a su guía antes de cruzar la meta), el tiempo no vale.

¿El apoyo del público fue determinante luego de enterarte de tu descalificación de la prueba de los 5000 metros? Estos Juegos Parapanamericanos han sido asombrosos. Yo no era favorito ni conocido a nivel internacional, entonces solamente me preparaba para lograr mi objetivo que era ganar la prueba de los 5000 metros. Cuando me enteré que por la descalificación perdí la medalla de oro, la gente comenzó a alentarme y animarme con sus palabras y sentí esas vibras. La gente de verdad me levantó para seguir concentrado para la prueba de los 1500.

¿Qué se te pasó por la cabeza cuando confirmaste que perdiste la medalla de oro en los 5000 metros por descalificación? Normalmente, sea una noticia buena o mala, la he tomado con calma, no me he apresurado a nada, nunca me he preguntado “por qué”, si es así, bueno podemos seguir en la próxima competencia. Más bien, yo animaba a mi guía Carlos Guevara Cayo, porque él sí estaba cabizbajo. A mí no me afectó porque sabía que en los 1500 metros podía hacerlo. Mi entrenador (Sunil Cerna Espinoza) se puso triste, pero le dije que esto solo es un tropiezo y que había que dar el siguiente paso. Me motivó bastante el aliento de los peruanos, mi familia y mis amigos.

La carrera de 1500 metros te permitió subirte al podio, clasificar a Tokio 2020. ¿Qué pensaste antes de correrla? La prueba de los 1500 metros la tomé como otra oportunidad, no como una revancha, sino para demostrar que sí podía hacer un buen papel y luchar por la medalla de oro y que se quede en nuestra casa.

¿Qué viene para Rosbil Guillén en los próximos meses? Lo que sigue para mí es mi preparación para el Mundial de Dubai. Estoy apuntando a grande, entrenar y concentrarme bien para clasificar a Tokio 2020.

¿Qué consejo le darías a quien quiera iniciarse en el deporte? Le diría a todos los deportistas y paradeportistas que sigan practicando el deporte, en diferentes formas, en la disciplina que les apasiona. La idea es que resistan y sean persistentes, porque Dios da la oportunidad en cualquier momento. Todo es a su tiempo y si logran ser un representante del país, bienvenido sea.

CIFRAS

4 minutos, 23 segundos y 88 centésimas es la mejor marca de Guillén en 1500 metros.

15 medallas en total obtuvo Perú: 5 preseas de oro, 3 de plata y 7 de bronce.

PERFIL

Rosbil Guillén

Paratleta peruano

Ganador de la medalla de oro en los 1500 metros en Lima 2019. Volverá a Huancayo para iniciar sus entrenamientos pensando en el Mundial en Dubai.