​Pedro Aquino: "Por un partido malo no vamos a matar a la selección peruana"

Pedro Aquino, quien estuvo ausente en la convocatoria para los amistosos ante Paraguay y El Salvador por lesión, indicó que ante los centroamericanos el equipo cometió algunos errores, pero aseguró que los corregirán con miras a la Copa América de Brasil 2019 y al inicio de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

"Hubo un par de errores, pero eso se mejora con los amistosos. Se perdió, esto es fútbol y no siempre se gana. Nosotros sabemos de qué se trata todo esto", indicó el jugador del León de México a Radio Ovación.

"Hemos tenido errores, pero esto es fútbol. Se perdió y por un partido malo no podemos matar a la selección. Espero que en los próximos amistosos hagamos buen trabajo", agregó.

Asimismo, indicó que viene recuperándose de su lesión y que su presencia en el torneo de selecciones está más que segura.

"Venía con esta molestia, no lo tomé de la mejor manera. Mucho tiempo no estaba lejos de las canchas y por eso me chocó bastante. Las cosas ya están hechas y es mejor que no haya pasado cerca de la Copa América", afirmó.

"Estoy seguro que voy a llegar a la Copa América 2019, pero aún no está confirmado la fecha de mi total recuperación", precisó el volante de marca.